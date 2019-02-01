У деяких країнах Європи, наприклад, в Німеччині, вже відмовляються від старих автомобілів з дизельними двигунами. Чому це відбувається і що чекати Україні?

Старі дизельні авто сильно забруднюють повітря. Для великих міст це дійсно є проблемою, яку в деяких містах Євроми вже вирішили повною забороною експлуатації не нових авто з дизельними моторами.

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Дизельні авто в Європі

У багатьох містах Німеччини вводиться заборона на використання автомобілів з дизельними двигунами стандарту до Євро-6. В основному під заборону ці машини потрапляють в центральних міських районах. Але це практично означає їх повну заборону, так як неможливо уявити, що власник авто буде їздити тільки по «спальним» районам.

У Великобританії планують з 2040 року повністю заборонити нові бензинові і дизельні автомобілі. Цим шляхом піде і Франція, влада якої вже теж зробила відповідну заяву. Британські та французькі чиновники мають намір стимулювати перехід на машини з «зеленими» технологіями.

У свою чергу, в Норвегії взагалі з 2025 року всі нові автомобілі, що поставляються дилерам, повинні мати виключно електричну силову установку. Норвежцям запропонують різні пільги, щоб вони швидше переходили на електромобілі.

Дизельні авто і автовиробники

Через посилення норм викидів автомобілями шкідливих речовин, а цей процес проходить особливо активно в США і Європі, автовиробники змушені переходити на випуск електрокарів, знижуючи поступово кількість машин з двигунами внутрішнього згоряння. Volvo, наприклад, хоче вже в нинішньому році повністю відмовитися від бензинових автомобілів.

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Від дизелів вже відмовився Porsche. На черзі – японські компанії Nissan і Тоуоta. Але деякі автовиробники вважають, що у дизельних моторів є певне майбутнє.

Дизельні авто і Україна

Експерти прогнозують, що в найближчі роки, принаймні, до 2025 року, в Україні буде збільшуватися кількість автомобілів з дизельними двигунами. Причин кілька. Наприклад, європейці будуть задешево позбавлятися від них, що приверне українців. Однак, настане момент, коли і в Україні, наслідуючи приклад Євросоюзу, почнуть забороняти старі дизельні автомобілі. Правда, це не найближча перспектива.