В некоторых странах Европы, например, в Германии, уже отказываются от старых автомобилей с дизельными двигателями. Почему это происходит и что ждать Украине?

Старые дизельные авто сильно загрязняют воздух. Для крупных городов это действительно является проблемой, которую в некоторых городах Евромы уже решили полным запретом эксплуатации не новых авто с дизельными моторами.

Читайте также: украинские автомобили начали экспортировать в Нигерию

Дизельные авто в Европе

Во многих городах Германии вводится запрет на использование автомобилей с дизельными двигателями стандарта Евро-6. В основном под запрет эти машины попадают в центральных городских районах. Но это практически означает их полный запрет, так как невозможно представить, что владелец авто будет ездить только по “спальным” районам.

В Великобритании планируют с 2040 года полностью запретить новые бензиновые и дизельные автомобили. Этим путем пойдет и Франция, власти которой уже тоже сделали соответствующее заявление. Британские и французские чиновники намерены стимулировать переход на машины с “зелеными” технологиями.

В свою очередь, в Норвегии вообще с 2025 года все новые автомобили, поставляемые дилерам, должны иметь исключительно электрическую силовую установку. Норвежцам предложат различные льготы, чтобы они быстрее переходили на электромобили.

Дизельные авто и автопроизводители

Из-за ужесточения норм выбросов автомобилями вредных веществ, а этот процесс проходит особенно активно в США и Европе, автопроизводители вынуждены переходить на выпуск электрокаров, снижая постепенно количество машин с двигателями внутреннего сгорания. Volvo, например, хочет уже в нынешнем году полностью отказаться от бензиновых автомобилей.

Читайте также: Что общего у ЛуАЗ и Hummer

От дизелей уже отказался Porsche. На очереди – японские компании Nissan и Тоуоta. Но некоторые автопроизводители считают, что у дизельных моторов есть определенное будущее.

Дизельные авто и Украина

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы, по крайней мере, до 2025 года, в Украине будет увеличиваться количество автомобилей с дизельными двигателями. Причин несколько. Например, европейцы будут задешево избавляться от них, что привлечет украинцев. Однако, наступит момент, когда и в Украине, следуя примеру Евросоюза, начнут запрещать старые дизельные автомобили. Правда, это не ближайшая перспектива.