Из-за нехватки водителей коммерческого транспорта некоторые страны Евросоюза принялись бесплатно переучить автолюбителей для получения прав категории С, СЭ и даже разработали закон, разрешающий юношам и девушкам управлять грузовиками с 17 лет.

Статистика выхода водителей грузовиков и автобусов на пенсию обнажила проблему, на решение которой брошены все силы. Сегодня у этой категории работников в Европе незаполненными остаются 600 000 вакансий. Эту цифру в последний день июня назвала директор Международного союза автомобильного транспорта (IRU) по защите интересов ЕС Ралука Мариан.

Через два-три года это количество может удвоиться и даже утроиться. Это также данные IRU. Если тенденции будут развиваться таким образом и дальше, то к 2026 году в Европе может не хватить более двух миллионов водителей, что "повлияет на половину всех грузовых и миллионы пассажирских перевозок".

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Попытки разрешить допуск на управление коммерческим транспортом по категориям C и CE с 18 лет вместо 21 года уже морально устарели. Теперь речь идет о понижении возрастного ценза для водителей-профессионалов до 17 лет.

На автодорогах Европы ежегодно добавляется транспорт, но через несколько лет из-за дефицита водителей его количество может уменьшиться. Фото: KC Group Shipping

Вообще, в получении водительских прав с 17 лет ничего нового нет, Украина это прошла еще в середине 1970-х прошлого века, когда в средних школах ввели автодело. И это оправдало себя. Скажем, автор этих строк за три недели до последнего звонка в выпускном десятом классе получил удостоверение европейского образца категории ВС и уже имел водительскую профессию. Правда, садиться за руль можно было с 18-ти лет.

По новым еще не вступившим в силу правилам ЕС права категории С с допуском на управление ТС более 7500 кг можно получить уже в 17 лет. В в некоторых странах эта норма уже действует.

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Здесь следует уточнить, что водить грузовики такой размерной группы можно будет с 17 лет только в рейсах с сопровождением опытного водителя-наставника, а с 18 лет – самостоятельно. Это позволит подготовить полноценного профессионального водителя и частично перекрыть нехватку водительских кадров.

Под лежачий камень вода не течет

Эксперты упомянутого выше Международного союза автомобильного транспорта поддержали инициативу ЕК по снижению возрастных критериев водителям и предложили в разработанный документ несколько уточнений. Они считают, что снижение минимального возраста вождения будет способствовать вовлечению в профессию большого количества выпускников школ.

Сесть сразу после школьной парты за руль грузовика скоро станет реальностью. Фото: mhlnews.com

"Мы должны закрыть разрыв между школой и вождением. Это необходимо как для развития экономики, так и для молодых людей, которые ищут работу, желающую начать свою профессиональную карьеру", – объяснила позицию IRU Ралука Мариан.

Редакция Авто24 получила в свое распоряжение директивный документ о позиции IRU относительно предложения Европейской Комиссии относительно новых водительских прав ЕС и устранения проблем с дефицитом водительских кадров, датированный 3 июля 2023 по итогам работы одной из сессий на конференции в Брюсселе. Напомним, это был целый ряд многодневных торжественных, пленарных, дискуссионных заседаний по случаю 50-летия постоянного представительства этого союза в ЕС.

Документ интересен тем, что там многое идет в разрез с устоявшимися нормами возрастного ценза и поэтапного обучения на получение категорий. В частности, предлагается разрешить 17-летним водителям с сопровождением управлять не только транспортными средствами категории C (грузовик с жесткой рамой без прицепа), но и с допуском к управлению по лицензии CE (автопоезда с прицепами и полуприцепами).

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Поэтапное переобучение водителей из категории В на получение С, а затем еще и Е названо неоптимальным и малоценным, поскольку молодым кандидатам понадобится повторить обучение. Следует обучение сделать единым, но распределить по возрасту. Для этого разрешить молодым водителям-профессионалам начинать управление транспортными средствами категории С с 17 лет (в сопровождении наставника) и транспортные средства категории CE, когда им исполняется 18 лет. У них уже будут навыки и опыт.

Вообще проект решения об отмене требований к распределению между категориями водительских прав на получение сначала категорий C1, C, а затем получить водительские права CE или DE встречено одобрительно. Если устранить этот промежуточный этап, сосредоточившись на одновременной полномасштабной подготовке, это поспособствует сокращению препятствий и административных и финансовых расходов для кандидатов в профессию водителя с лицензиями CE и DE.

Все чаще за руль тяжелых магистральных машин и спецтехники садятся женщины: матриархат не угрожает, но гендерное неравенство постепенно сводится на нет. Фото: sdumbpassiveincome.com

Таким образом, владельцы водительского удостоверения категории B будут иметь при определенных условиях возраста и опыта право на получение лицензий категории C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE без дальнейших промежуточных учебных этапов.

Европа на пороге революции

Еще одно интересное предложение должно снизить дефицит кадров у сегментов автоперевозок. Новые правила должны положить конец постоянному определению размерной группы транспортных средств, подпадающих под грузоподъемность 3,5 т. Эта норма прописана для категории В. Ее эксперты и отраслевые ученые считают сильно устаревшей и не соответствующей реалиям – сегмент легкого коммерческого транспорта LCV с альтернативными видами топлива давно вышел за этот вес.

Пора внести изменения сюда и разрешить водителям категории В управлять фургонами, бортовыми грузовиками массой 4,25 тонны при условии, что такой ТС имеет альтернативные источники питания. Таким образом городская дистрибуция, всяческие службы доставки могут уже через несколько месяцев утолить голод на водительские кадры.

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Если разработанный документ примут, то будет разрешено кандидатам в водители сдавать экзамены в государстве-члене Евросоюза даже тогда, когда они не владеют языком страны проживания в ЕС. Такое положение поможет вовлечь в Евросоюз молодежь из соседних стран. К сожалению, пока в Украине идет война, для отечественных ребят эта возможность закрыта. Но не для девчат.

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Эксперты вышеупомянутой IRU призвали расширить кандидатам категории В возможности для сдачи экзаменов за пределами их государств-членов ЕС, где они учатся, на родном языке, в т.ч. для профессиональных кандидатов в водители грузовиков, автобусов и междугородных автобусов категории C1/C1E, C/CE, D1/D1E и D/DE.

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Это будет особенно актуально в сегменте пассажирских перевозок, где нехватка кадров растет очень динамично. Сюда охотно пошли бы женщины. Вот здесь хорошую перспективу имеет проект решения о расширении категории D1 с 16+1 мест до 22+1. Эксперты редакции Авто24 этот шаг, как и расширение весовой сетки категории В с 3,5 т до 4,25 т, также называют революционным.

В Европейском совете по безопасности дорожного движения (ETSC) к молодым водителям грузовиков отношение настороженнон, поскольку видят в этом больший риск для всех участников дорожного движения: количество ДТП с участием грузовиков ниже, чем с легковушками, но они более опасны из-за размера и веса.



Джессика Абернети из Шотландии после пяти с половиной лет работы шеф-поваром переквалифицировалась и села на руль грузовика. Работой довольна: "Четыре дня работаю, четыре отдыхаю и каждый вечер дома, что для меня идеально". Фото: thescottishsun.co.uk

Но процесс пошел. С 1 января 2024 года Франция вводит разрешение на управление по категории водителям 17-летнего возраста. Изучается вопрос об их переквалификации при желании на профессиональный допуск. В Финляндии тоже могут ездить с 17 лет. Однако там о переобучении этой категории водителей в профессионалы пока информация отсутствует.

Работодатель должен не искать, а выбирать водителей

Копья по поводу "быть или не быть водителям-профессионалам с 17 лет" пока никто в Европе не ломает, все понимают, что делать что-то нужно, поскольку проблема растет.

В курортном передальпийском городке Алльгой на юге Германии туристы чаще всего выбирают поездку с 22-летней девушкой-водителем, имя которой перевозчик не разглашает. Сообщено только, что до смены профессии эта красавица была офисным работником. Видео с канала перевозчика на YouTube

Многие эксперты утверждают, что дефицит водительских кадров растет из-за жадности владельцев транспортных компаний, которые не желают достойно оплачивать работу водителя: кто хорошо платит, тот не ищет водителей, он их выбирает. Резон в том есть, поскольку грузовик или автобус стоят больших денег и доверять их малоквалифицированному наемному работнику слишком рискованно.

Есть и другие пути подбора кадров. Маленькая Бельгия, где более 5000 вакансий водителей грузовиков не заполнено, пошла по своему пути. Там Fonds Social du Transport (SFTL) запустил проект «Водители будущего», предусматривающий изменение профессии с обучением/переучкой юношей и девушек на получение водительских прав категории C или CE при определенных условиях.

20% молодых людей в возрасте 15-24 лет во всем мире (267 миллионов человек) не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку. Четверть этого количества уже завтра могла бы снять дефицит кадров в грузовых и пассажирских коммерческих перевозках. Фото: IRU

Благополучная Германия финансирование обучения водительской профессии проводит через ваучер. Процесс пошел и в транспортных компаниях, которые для заполнения своих вакантных мест заключают договоры с учебными центрами на платную подготовку или переподготовку водителей из числа автолюбителей или новичков.

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Кстати, образовательные ваучеры на обучение водителей из «любительских» категорий на «профессиональные» прекрасно показали себя в Нидерландах и Австрии, где у молодежи пользуются большой популярностью.

Немецкая пивоварня Hütt приглашение на работу размещает на своих грузовиках, привлекая "подъемными" в размере 5000 евро. Фото: lokalo24.de