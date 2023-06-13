Законопроект устанавливает админответственность за нарушение порядка подготовки и допуска водителей к управлению ТС. Документ уже прошел первое чтение.

10 июня 2023 года Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект № 7354 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами" и поручен главному комитету подготовить его ко второму чтению. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата ВР.

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Предлагается дополнить КУоАП двумя новыми статьями, предусматривающими административную ответственность за:

нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (ст. 127-3);

нарушение порядка государственной аккредитации заведений, проводящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, аттестации их специалистов и порядка оформления или выдачи водительского удостоверения (ст. 127-4).

Субъектами ответственности будут выступать исключительно должностные лица заведений, производящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств и должностные лица территориальных сервисных центров МВД.

Административная ответственность будет наступать только при условии, что допущенные нарушения не содержат в себе состава уголовных правонарушений.

Также путем внесения изменений в Закон Украины «О дорожном движении» предлагается ввести возможность лицу, желающему получить право на управление транспортными средствами соответствующей категории или типа, осуществлять самоподготовку в соответствии с типовой учебной программой.

То есть лицо будет иметь выбор: обращаться в специальные учреждения (автошколы) - или овладевать программой (теорией) самостоятельно. Практическая подготовка по вождению будет проходить исключительно в автошколах.