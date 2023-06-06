Новый законопроект предусматривает акциз на бензин и ГП – €175/1000 л, на автогаз – €125/1000 л

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №9348 о внесении изменений в Налоговый кодекс в части акцизного налога на топливо, которым предлагается поднять акциз на LPG и унифицировать его на бензины и дизтопливо.

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Этот законопроект зарегистрировал народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий. «С целью сбалансирования ставок акцизного налога и увеличения поступлений в государственный бюджет этим проектом предлагается установить следующие ставки акцизного налога: для бензинов – 175 евро за 1000 литров, дизельного горючего – 175 евро за 1000 литров, для сжиженного газа – 129,5 евро за 1 литров», – говорится в пояснительной записке к документу.

Также законопроектом предлагается установка акцизного налога для растворителей в объеме 245,5 евро за 1000 литров. Автор документа отмечает, что содержание таких растворителей в составе моторных топлив, производимых путем смешивания последних с прямогонной бензиновой фракцией, составляет от 25% до 35%.

«Подавляющее большинство растворителей под кодом УКТВЭД 3814 00 90 19 (растворители) 2021 было импортировано компаниями, которые ассоциированы с сетями АЗС или частными переработчиками газового конденсата (так называемыми мини-НПЗ)», — говорится в пояснительной записке.

По подсчетам инициатора, реализация законопроекта будет способствовать увеличению бюджетных поступлений в государственный бюджет от операций по реализации горючего с увеличенными ставками акцизного налога на топливо в размере 1,44 млрд грн в среднем за месяц, из них 1,2 млрд грн от акцизного налога и 240 млн грн от налога добавленную стоимость.

Напомним, с 1 июля в Украине возвращаются налоги на топливо, действовавшие в Украине до 24 февраля.