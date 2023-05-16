Збільшення податків на пальне заплановано на 1 липня поточного року. В учасників ринку є пропозиції які саме податки збільшувати та розрахунки на скільки подорожчає пальне для покупців.

Нафтогазова асоціація України (НАУ) пропонує вирівняти ставку акцизу на рівні 180 євро/1000 л для всіх моторних палив, а ПДВ залишити на рівні 7%, йдеться у прес-релізі профільного об’єднання.

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Ця альтернатива, вважають представники НАУ, дозволить підвищити надходження до державного бюджету, уникнути значного підвищення цін і не допустити зростання нелегальних схем на ринку пального.

«На початку повномасштабної війни, щоб стабілізувати ситуацію на ринку пального й уникнути значного зростання цін на заправках, Верховна Рада скасувала акцизи на пальне, а ПДВ знизила з 20% до 7%. Уже у вересні того ж року Рада частково відновила акцизи – 100 євро/1000 літрів для бензину й ДП і 52 євро для автогазу», — нагадали у асоціації.

У НАУ думають, що саме «скрутки» з ПДВ призводили до найбільших втрат бюджету. За рахунок зниження ПДВ на пальне до 7% обсяг таких махінацій на ринку нафтопродуктів значно зменшився, проте із поверненням ПДВ до 20% із 1 липня очікується зростання фінансової привабливості «скруток», отже, їх загальний обсяг значно зросте. Акцизний податок на пальне, на відміну від ПДВ, чиновники адмініструють значно ефективніше.

За даними Консалтингової групи «А-95», після повернення податків на пальне до рівня лютого 2022 року бензин здорожчає на 11,2 грн/л (з 47,17 до 58,35 грн/л); ДП – на 7,7 грн/л (з 47,43 до 55,10 грн/л); LPG – на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

Нагадаємо, голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев повідомив, що з 1 липня в Україні повертаються податки на пальне, які діяли в Україні до 24 лютого, а рішення про їх скасування назвав помилкою.