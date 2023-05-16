Увеличение налогов на горючее запланировано на 1 июля текущего года. У участников рынка есть предложения, какие именно налоги увеличивать и расчеты на сколько подорожает топливо для покупателей.

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) предлагает выровнять ставку акциза на уровне 180 евро/1000 л для всех моторных топлив, а НДС оставить на уровне 7%, говорится в пресс-релизе профильного объединения.

Читайте также: С 1 июля цены на горючее могут значительно возрасти

Эта альтернатива, считают представители НАУ, позволит повысить поступление в государственный бюджет, избежать значительного повышения цен и не допустить роста нелегальных схем на рынке горючего.

«В начале полномасштабной войны, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке горючего и избежать значительного роста цен на заправках, Верховная Рада отменила акцизы на горючее, а НДС снизила с 20% до 7%. Уже в сентябре того же года Совет частично возобновил акцизы – 100 евро/1000 литров для бензина и ГП и 52 евро для автогаза», – напомнили в ассоциации.

В НАУ думают, что именно «скрутки» по НДС приводили к наибольшим потерям бюджета. За счет снижения НДС на горючее до 7% объем таких махинаций на рынке нефтепродуктов значительно уменьшился, однако с возвратом НДС до 20% с 1 июля ожидается рост финансовой привлекательности сверток, следовательно, их общий объем значительно возрастет. Акцизный налог на горючее, в отличие от НДС, чиновники администрируют гораздо эффективнее.

По данным Консалтинговой группы «А-95», по возвращении налогов на горючее до уровня февраля 2022 года бензин подорожает на 11,2 грн/л (с 47,17 до 58,35 грн/л); ГП – на 7,7 грн/л (с 47,43 до 55,10 грн/л); LPG – на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что с 1 июля в Украине возвращаются налоги на топливо, действовавшие в Украине до 24 февраля, а решение об их отмене назвал ошибкой.