Из-за возвращения довоенной ставки налога на добавленную стоимость от реализации горючего бензин подорожает на 11 грн/л, дизтопливо – на 8 грн/л, сжиженный газ – на 3 грн/л.

Вместо возврата 20% НДС государству для наполнения бюджета целесообразнее и эффективнее было бы пересмотреть акцизные ставки на все виды горючего. Такое мнение высказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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Эксперт отмечает, что в случае возврата довоенной ставки налога на добавленную стоимость от реализации горючего бензин подорожает на 11 грн/л, дизтопливо – на 8 грн/л, сжиженный газ – на 3 грн/л.

«Но, по-моему, главное даже не в этом. Я и все без исключения трейдеры видят проблему в возвращении схем по неуплате НДС, которую планируют повысить с 7% до 20%. Невероятно, но факт: 7% НДС убили весь «схематоз», до войны являвшийся главной проблемой рынка и налоговой», — пишет глава «А-95».

По убеждению эксперта, если НДС на горючее вернется до 20%, нелегальные схемы по его реализации снова возродятся. "То есть получим печальное бинго: цены вырастут, а казна не получит запланированных средств", - считает Сергей Куюн.

Выходом из этой ситуации, на его взгляд, будет оставить НДС низким, а потребности бюджета закрывать за счет увеличения акцизов. «Их (акцизы) собирать гораздо легче, и государство делает это неплохо», — подчеркнул эксперт.

Напомним, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что с 1 июля в Украине возвращаются довоенные налоги на горючее, а решение об их отмене он назвал ошибкой.