Стоимость горючего в оптовых закупках начала расти. Это объясняется удорожанием ресурса на внешних рынках и задержками на границе.

Оптовые цены начали расти и за прошлую неделю стоимость автомобильных партий бензина А-95 повысилась на 1 грн/л, а дизельного горючего – на 0,75 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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Бензиновые партии 7 апреля в среднем предлагались за 36,5 грн/л, а торговый коридор находился в пределах 33,5-39 грн/л. Через неделю этот диапазон вырос на 1-1,5 грн/л.

Большинство операторов объясняют рост цен на «пятерку» удорожанием на внешних рынках и задержками на границе, что увеличило срок поступления нового горючего на «подсохший» рынок бензинов.

«Существенный скачок цен на внешних рынках, произошедший в начале апреля, подтолкнул операторов к повышению прайсов. Однако к концу недели рост замедлился из-за поступления новых танкеров в юговые порты, которые были законтрактованы еще по мартовским ценам», — говорит собеседник издания enkorr.