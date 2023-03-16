Стоимость горючего продолжает снижать как в оптовых закупках, так и в розничных сетях.

Розничные цены на горючее в Украине продолжают снижаться. Так, дизтопливо в период с 15 по 16 марта в среднем подешевело на 36 коп/л, до 48,25 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Такие сети, как Shell, Socar, KLO, UPG, Укр-Петроль, Ovis снизили стоимость дизтоплива на 1 грн/л, сеть Маркет — на 2 грн/л.

"Укрнефть", Chipo, Mango, ZOG и "БРСМ-Нефть" откорректировали стоимость ГП в сторону уменьшения на 50-85 коп./л. Бензины на 1 грн/л подешевели на станциях KLO, BVS и «Маркет».

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 15 по 16 марта 2023 г., грн/л: