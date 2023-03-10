Американці показали будинок-причіп, який заощаджує паливо. Ціна енергоефективного причепа немаленька - від 125 тисяч доларів.

Два вихідці з компанії Tesla, Бен Паркер і Тобі Краус, вирішили переосмислити будинки-причепи, які набрали популярність в останні роки. Вони представили Lightship L1 — причіп для кемпінгу з електроприводом, який, як стверджують, не витрачає енергію електрокара. Він також дозволяє економити паливо, якщо його буксирує машина із двигуном внутрішнього згоряння.

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За словами творців, їх завданням було створити автопричіп, не схожий на жоден з існуючих. Вони застосували весь свій досвід, напрацьований зокрема у Tesla, та створили Lightship L1. Деякими рисами дизайну він нагадує Tesla Cubertruck, а його аеродинамічні показники втричі вищі, ніж у звичайних причепів, кажуть розробники. Щоправда, точних даних вони не наводять.

Головна "фішка" новинки - вбудований акумулятор ємністю 80 кіловат-годин, майже як у Mercedes-Benz EQC. Тобто, причіп фактично рухається сам, не впливаючи на запас ходу електрокара. У Lightship запевняють, що "батарейна" машина із запасом ходу 480 кілометрів зможе проїхати стільки ж, буксуючи L1. Актуально це і для паливних автомобілів.

Крім цього, дах L1 покритий сонячними панелями. Вони генерують енергію для заряджання акумулятора, а також забезпечують енергією різну електроніку всередині автобудинку. Довжина причепа досягає 8,2 метра, ширина - 2,5 метра, а висота - три метри в режимі кемпінгу, в якому він "виростає", піднімаючи вгору засклену частину. Усередині можуть комфортно уміститися від чотирьох до шести осіб — залежно від обраної модифікації.

Вартість у L1 немаленька: вона стартує зі 125 тисяч доларів, а забронювати його можна за п'ять тисяч доларів. Lightship розпочне виробництво наприкінці 2024 року.