Фальсифікованого пального в Україні стає менше, його в основному збувають в невеликих містах - експерти.

Дефіцит пального в Україні пішов в історію, більш того, намітився стійкий тренд до здешевлення пального. З початку року бензин втратив близько 10% вартості.

Разом з тим, на ринку пального проявилися дві важливі тенденції – по-перше, через доступність ресурсу відновили торгівлю поодинокі АЗС в невеликих містах і селищах, по-друге – через дії агресора в Україні припинила роботу суттєва частина так званих міні-НПЗ. Це напів-, а частіше нелегальні виробники, з дуже низькою глибиною переробки, які в Україні вже встигли отримати прізвище «самовари». Саме вони донедавна наводнювали ринок неякісним пальним.

Як ці фактори вплинули на загальну картину з якістю бензину? В цьому розбиралися експерти Інституту споживчих експертиз.

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Отже, дослідники відібрали проби бензину А-95 в найбільших всеукраїнських мережах (WOG, SOCAR, ОККО, ANP, PRIME, АВІАС, MARSHALL, AMIC, SHELL), а також у серйозних регіональних гравців (київські KLO та AVANTAGE 7, запорізький ZOG та PARALLEL, полтавський BVS, дніпровська NEFTEK, харківська ОВІС та мережі CHIPO та U.GO).

Експерти не оминули увагою і невеличкі мережі, які оперують в райцентрах і невеликих містах (24/7, KRAFT, LN ENERGY, DNIPRO OIL GROUP). Крім того, було перевірено і «брендові» сорти бензину А-95 в великих мережах, а саме SOCAR NANO, WOG MUSTANG, ОККО PULLS, КLO VENTUS, SHELL V-POWER.

Експерти розділили результати, отримані в лабораторії на зони – зелену, синю та червону.

До першої потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5, синю – зразки без порушень, але «без запасу міцності», тобто на межі дозволених значень.

І нарешті, червона – мережі, пальне на яких не відповідало нормативам профільного ДСТУ. Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу.

Зелена зона («брендовий» А-95)

У цій групі сюрпризів не виявилося, як і повинно бути у преміального пального. Всі зразки отримали оцінку «відмінно». Експерти відзначили відсутність шкідливої сірки у зразка SOCAR NANO (всього 3 мг/кг). Найбільший запас по октану у WOG MUSTANG (96,7 од.), а найнижчий рівень бензолу – у ОККО PULLS (0,42 %).

АЗС (Преміум) Октанове число (дослід. метод) Вміст сірки Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів Об’ємна частка бензолу дослідження по ДСТУ 7687:2015 норматив – не менш 95 од. норматив не більше 10 мг/кг в %, не більш 35 в %, не більш 1.0 SOCAR NANO 96,5 3 28,5 0,75 WOG MUSTANG 96,7 5 27,7 0,68 КLO VENTUS 96,1 7 29,6 0,78 ОККО PULLS 95,7 5 28 0,42 SHELL V-POWER 95,8 8 28,1 0,57

Зелена зона (стандартний А-95)

У зеленій зоні лідерів опинилися цілих 9 мереж, це рекорд останніх років досліджень. WOG, SOCAR, ОККО, KLO, PRIME, AVANTAGE 7, CHIPO, ZOG та ОВІС. Показники у бензинів, придбаних у цих мережах, були значно кращими від вимог ДСТУ.

Для початку перевірили найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число. Норматив встановлено на рівні не нижче 95 одиниць. Найбільші значення зафіксовано у WOG (97,6 од.) та SOCAR (97,5). Відмінно – ОККО (96,6) та PRIME (96,5). У «дев’яносто п’ятого» KLO, CHIPO, ZOG та ОВІС – теж вище 96 одиниць. За таких показників октанового числа двигун працює на повну віддачу, витрати пального більш економічні.

Наступним визначили вміст сірки, одним з найважливіших показників, який є показником довготривалості роботи двигуна, його ресурсу. Мінімальні значення виявлено у бензинах А-95, придбаних в мережах SOCAR, ZOG та AVANTAGE 7 (по 6 мг/кг). Це із запасом перекриває допуски Євро 5. Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення в межах норми, найкращий показник у ОККО – лише 24,6 %, та CHIPO (24.5%).

Далі було перевірено ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості «вбиває» каталізатор, може зменшити ресурс двигуна до десяти разів, та може викликати захворювання на рак у пішоходів. Найбільш «чистий» бензин у KLO (0,38 % при нормі не вище 1%), ОККО та WOG (по 0,40%). Загалом, з результатів «зеленої» зони чітко видно, що це якісний продукт з європейських заводів з глибоким рівнем переробки нафти.

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Синя зона

В синю зону потрапила велика група заправок, в основному та званих лоукостерів. Це мережі, які зазвичай продають дешевше, ніж лідери ринку. Бензин А-95 у BVS, MARSHALL, AMIC, SHELL, NEFTEK, PARALLEL відповідав стандарту Євро 5, але з показниками, ближчими до граничних норм. Цікавий тренд полягає в тому, що в цю групу «переїхали» мережі, які раніше були завсідникам червоної зони. Співпадіння? Експерти так не думають, а причини метаморфози описано нижче.

АЗС Октанове число (дослід. метод) Вміст сірки Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів Об’ємна частка бензолу дослідження за ДСТУ 7687:2015 не менше 95 од. не більше 10 мг/кг не більше 35% не більше 1,0% WOG 97,6 7 26,5 0,40 SOCAR 97,5 6 28,7 0,42 ОККО 96,6 8 24,6 0,40 PRIME 96,5 7 25,7 0,55 КLO 96,2 7 28,8 0,38 AVANTAGE 7 95,7 6 30,6 0,62 ZOG 96,3 6 31,6 0,45 CHIPO 96,2 7 24,7 0,76 ОВІС 96,1 7 30,0 0,66 BVS 95,9 6 28,6 0,81 NEFTEK 95,1 6 27 0,85 AMIC 95 10 27,7 0,86 MARSHALL 95,7 8 27,6 0,88 SHELL 95,5 8 23,7 0,73 PARALLEL 95,9 10 30 0,805 ANP 95,9 16 28,5 0,47 АВІАС 95,5 43 28,6 0,78 U.GO 95,2 15 30,6 0,43 24/7 92 9 25,2 0,84 KRAFT 95,3 352 22,7 3,87 LN ENERGY 95,2 12 31,8 0,970 DNIPRO OIL GROUP 96 706 12,5 7,36

Червона зона

У червоній зоні цього разу в основному АЗС малих регіональних мереж та поодиноких заправок, які в основному торгують в невеликих містах та селищах. Єдине виключення з правил – всеукраїнські мережі ANP та АВІАС, але ці компанії останнім часом “лихоманить”, так що результати важко назвати несподіваними.

Як не дивно, октанове число було набагато нижчим від необхідного тільки в одному зразку, придбаному на АЗС 24/7 в Дніпропетровській області – 92 одиниці. Це чіткий маркер саморобного палива, виготовленого в кустарних умовах. Що стосується шкідливої для екології та повітря сірки – то перевищення в тридцять п’ять (!) разів було виявлено у зразку АЗС KRAFT (352 мг/кг при нормі не більше 10).

Але і це виявилося лише жалюгідною пародією в порівняні з реально «крутими» хлопцями – кількість сірки у пробі DNIPRO OIL GROUP перевищувала норму в 70 раз, тобто 706 мг/кг. Це щось захмарне! Об’ємна частка отруйного бензолу в пробах цих мереж теж не відстала. В бензині з АЗС KRAFT – майже чотирикратне перевищення (3,82%), а у DNIPRO OIL GROUP взагалі понад семикратне!

Нагадаємо, що це небезпечна сполука, від якої утворюється нагар та відбувається перегрів двигуна. При такій величезній кількості бензолу, проблеми зі здоров'ям у водіїв та пішоходів практично неминучі. Власне, як і фактично гарантована поломка автомобіля.

Висновки

Загалом, результати дослідження виявили декілька цікавих тенденцій. По-перше, кількість фальсифікованого ресурсу на ринку значно знизилася. Експерти однозначно пов’язують це зі зменшенням кількості кустарних виробництв, так званих міні-НПЗ. Найбільші з них розбили російські бомби та снаряди, інші зменшили об’єми через проблеми з ресурсом та логістикою.

Саме тому багато мереж з «червоної» зони перемістилися в «синю», оскільки тепер доводиться торгувати імпортованим пальним. А та кількість кустарного бензину, яка залишилася, надходить в основному малим регіональним мережам, яким не потрібні значні об’єми. Тому автомобілістам з невеликих міст та селищ експерти рекомендують проїхати зайвих кільканадцять кілометрів до великої заправки, аби не втрапити в халепу.

Автор: Вадим Кривенко, фото: Інститут споживчих експертиз