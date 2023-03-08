Фальсифікованого пального в Україні стає менше, його в основному збувають в невеликих містах - експерти.

Дефіцит пального в Україні пішов в історію, більш того, намітився стійкий тренд до здешевлення пального. З початку року бензин втратив близько 10% вартості.

Разом з тим, на ринку пального проявилися дві важливі тенденції – по-перше, через доступність ресурсу відновили торгівлю поодинокі АЗС в невеликих містах і селищах, по-друге – через дії агресора в Україні припинила роботу суттєва частина так званих міні-НПЗ. Це напів-, а частіше нелегальні виробники, з дуже низькою глибиною переробки, які в Україні вже встигли отримати прізвище «самовари». Саме вони донедавна наводнювали ринок неякісним пальним.

Як ці фактори вплинули на загальну картину з якістю бензину? В цьому розбиралися експерти Інституту споживчих експертиз.

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Отже, дослідники відібрали проби бензину А-95 в найбільших всеукраїнських мережах (WOG, SOCAR, ОККО, ANP, PRIME, АВІАС, MARSHALL, AMIC, SHELL), а також у серйозних регіональних гравців (київські KLO та AVANTAGE 7, запорізький ZOG та PARALLEL, полтавський BVS, дніпровська NEFTEK, харківська ОВІС та мережі CHIPO та U.GO).

Експерти не оминули увагою і невеличкі мережі, які оперують в райцентрах і невеликих містах (24/7, KRAFT, LN ENERGY, DNIPRO OIL GROUP). Крім того, було перевірено і «брендові» сорти бензину А-95 в великих мережах, а саме SOCAR NANO, WOG MUSTANG, ОККО PULLS, КLO VENTUS, SHELL V-POWER.

Експерти розділили результати, отримані в лабораторії на зони – зелену, синю та червону.

До першої потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5, синю – зразки без порушень, але «без запасу міцності», тобто на межі дозволених значень.

І нарешті, червона – мережі, пальне на яких не відповідало нормативам профільного ДСТУ. Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу.

Зелена зона («брендовий» А-95)

У цій групі сюрпризів не виявилося, як і повинно бути у преміального пального. Всі зразки отримали оцінку «відмінно». Експерти відзначили відсутність шкідливої сірки у зразка SOCAR NANO (всього 3 мг/кг). Найбільший запас по октану у WOG MUSTANG (96,7 од.), а найнижчий рівень бензолу – у ОККО PULLS (0,42 %).

АЗС (Преміум)

Октанове число

(дослід. метод)

Вміст сірки

Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів

Об’ємна частка бензолу

дослідження по ДСТУ 7687:2015

норматив – не менш 95 од.

норматив не більше 10 мг/кг

в %, не більш 35

в %, не більш 1.0

SOCAR NANO

96,5

3

28,5

0,75

WOG MUSTANG

96,7

5

27,7

0,68

КLO VENTUS

96,1

7

29,6

0,78

ОККО PULLS

95,7

5

28

0,42

SHELL V-POWER

95,8

8

28,1

0,57

Зелена зона (стандартний А-95)

У зеленій зоні лідерів опинилися цілих 9 мереж, це рекорд останніх років досліджень. WOG, SOCAR, ОККО, KLO, PRIME, AVANTAGE 7, CHIPO, ZOG та ОВІС. Показники у бензинів, придбаних у цих мережах, були значно кращими від вимог ДСТУ.

Для початку перевірили найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число. Норматив встановлено на рівні не нижче 95 одиниць. Найбільші значення зафіксовано у WOG (97,6 од.) та SOCAR (97,5). Відмінно – ОККО (96,6) та PRIME (96,5). У «дев’яносто п’ятого» KLO, CHIPO, ZOG та ОВІС – теж вище 96 одиниць. За таких показників октанового числа двигун працює на повну віддачу, витрати пального більш економічні.

Наступним визначили вміст сірки, одним з найважливіших показників, який є показником довготривалості роботи двигуна, його ресурсу. Мінімальні значення виявлено у бензинах А-95, придбаних в мережах SOCAR, ZOG та AVANTAGE 7 (по 6 мг/кг). Це із запасом перекриває допуски Євро 5. Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення в межах норми, найкращий показник у ОККО – лише 24,6 %, та CHIPO (24.5%).

Далі було перевірено ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості «вбиває» каталізатор, може зменшити ресурс двигуна до десяти разів, та може викликати захворювання на рак у пішоходів. Найбільш «чистий» бензин у KLO (0,38 % при нормі не вище 1%), ОККО та WOG (по 0,40%). Загалом, з результатів «зеленої» зони чітко видно, що це якісний продукт з європейських заводів з глибоким рівнем переробки нафти.

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Синя зона

В синю зону потрапила велика група заправок, в основному та званих лоукостерів. Це мережі, які зазвичай продають дешевше, ніж лідери ринку. Бензин А-95 у BVS, MARSHALL, AMIC, SHELL, NEFTEK, PARALLEL відповідав стандарту Євро 5, але з показниками, ближчими до граничних норм. Цікавий тренд полягає в тому, що в цю групу «переїхали» мережі, які раніше були завсідникам червоної зони. Співпадіння? Експерти так не думають, а причини метаморфози описано нижче.

АЗС

Октанове число

(дослід. метод)

Вміст сірки

Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів

Об’ємна частка бензолу

дослідження за ДСТУ 7687:2015

не менше 95 од.

не більше 10 мг/кг

не більше 35%

не більше 1,0%

WOG

97,6

7

26,5

0,40

SOCAR

97,5

6

28,7

0,42

ОККО

96,6

8

24,6

0,40

PRIME

96,5

7

25,7

0,55

КLO

96,2

7

28,8

0,38

AVANTAGE 7

95,7

6

30,6

0,62

ZOG

96,3

6

31,6

0,45

CHIPO

96,2

7

24,7

0,76

ОВІС

96,1

7

30,0

0,66

BVS

95,9

6

28,6

0,81

NEFTEK

95,1

6

27

0,85

AMIC

95

10

27,7

0,86

MARSHALL

95,7

8

27,6

0,88

SHELL

95,5

8

23,7

0,73

PARALLEL

95,9

10

30

0,805

ANP

95,9

16

28,5

0,47

АВІАС

95,5

43

28,6

0,78

U.GO

95,2

15

30,6

0,43

24/7

92

9

25,2

0,84

KRAFT

95,3

352

22,7

3,87

LN ENERGY

95,2

12

31,8

0,970

DNIPRO OIL GROUP

96

706

12,5

7,36

Червона зона

У червоній зоні цього разу в основному АЗС малих регіональних мереж та поодиноких заправок, які в основному торгують в невеликих містах та селищах. Єдине виключення з правил – всеукраїнські мережі ANP та АВІАС, але ці компанії останнім часом “лихоманить”, так що результати важко назвати несподіваними.

Як не дивно, октанове число було набагато нижчим від необхідного тільки в одному зразку, придбаному на АЗС 24/7 в Дніпропетровській області – 92 одиниці. Це чіткий маркер саморобного палива, виготовленого в кустарних умовах. Що стосується шкідливої для екології та повітря сірки – то перевищення в тридцять п’ять (!) разів було виявлено у зразку АЗС KRAFT (352 мг/кг при нормі не більше 10).

Але і це виявилося лише жалюгідною пародією в порівняні з реально «крутими» хлопцями – кількість сірки у пробі DNIPRO OIL GROUP перевищувала норму в 70 раз, тобто 706 мг/кг. Це щось захмарне! Об’ємна частка отруйного бензолу в пробах цих мереж теж не відстала. В бензині з АЗС KRAFT – майже чотирикратне перевищення (3,82%), а у DNIPRO OIL GROUP взагалі понад семикратне!

Нагадаємо, що це небезпечна сполука, від якої утворюється нагар та відбувається перегрів двигуна. При такій величезній кількості бензолу, проблеми зі здоров'ям у водіїв та пішоходів практично неминучі. Власне, як і фактично гарантована поломка автомобіля.

Висновки

Загалом, результати дослідження виявили декілька цікавих тенденцій. По-перше, кількість фальсифікованого ресурсу на ринку значно знизилася. Експерти однозначно пов’язують це зі зменшенням кількості кустарних виробництв, так званих міні-НПЗ. Найбільші з них розбили російські бомби та снаряди, інші зменшили об’єми через проблеми з ресурсом та логістикою.

Саме тому багато мереж з «червоної» зони перемістилися в «синю», оскільки тепер доводиться торгувати імпортованим пальним. А та кількість кустарного бензину, яка залишилася, надходить в основному малим регіональним мережам, яким не потрібні значні об’єми. Тому автомобілістам з невеликих міст та селищ експерти рекомендують проїхати зайвих кільканадцять кілометрів до великої заправки, аби не втрапити в халепу.

Автор: Вадим Кривенко, фото: Інститут споживчих експертиз