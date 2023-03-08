Фальсифікованого пального в Україні стає менше, його в основному збувають в невеликих містах - експерти.
Дефіцит пального в Україні пішов в історію, більш того, намітився стійкий тренд до здешевлення пального. З початку року бензин втратив близько 10% вартості.
Разом з тим, на ринку пального проявилися дві важливі тенденції – по-перше, через доступність ресурсу відновили торгівлю поодинокі АЗС в невеликих містах і селищах, по-друге – через дії агресора в Україні припинила роботу суттєва частина так званих міні-НПЗ. Це напів-, а частіше нелегальні виробники, з дуже низькою глибиною переробки, які в Україні вже встигли отримати прізвище «самовари». Саме вони донедавна наводнювали ринок неякісним пальним.
Як ці фактори вплинули на загальну картину з якістю бензину? В цьому розбиралися експерти Інституту споживчих експертиз.
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Отже, дослідники відібрали проби бензину А-95 в найбільших всеукраїнських мережах (WOG, SOCAR, ОККО, ANP, PRIME, АВІАС, MARSHALL, AMIC, SHELL), а також у серйозних регіональних гравців (київські KLO та AVANTAGE 7, запорізький ZOG та PARALLEL, полтавський BVS, дніпровська NEFTEK, харківська ОВІС та мережі CHIPO та U.GO).
Експерти не оминули увагою і невеличкі мережі, які оперують в райцентрах і невеликих містах (24/7, KRAFT, LN ENERGY, DNIPRO OIL GROUP). Крім того, було перевірено і «брендові» сорти бензину А-95 в великих мережах, а саме SOCAR NANO, WOG MUSTANG, ОККО PULLS, КLO VENTUS, SHELL V-POWER.
Експерти розділили результати, отримані в лабораторії на зони – зелену, синю та червону.
До першої потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5, синю – зразки без порушень, але «без запасу міцності», тобто на межі дозволених значень.
І нарешті, червона – мережі, пальне на яких не відповідало нормативам профільного ДСТУ. Зразки були перевірені за основними параметрами – октанове число, вміст сірки та об'ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу.
Зелена зона («брендовий» А-95)
У цій групі сюрпризів не виявилося, як і повинно бути у преміального пального. Всі зразки отримали оцінку «відмінно». Експерти відзначили відсутність шкідливої сірки у зразка SOCAR NANO (всього 3 мг/кг). Найбільший запас по октану у WOG MUSTANG (96,7 од.), а найнижчий рівень бензолу – у ОККО PULLS (0,42 %).
|
АЗС (Преміум)
|
Октанове число
(дослід. метод)
|
Вміст сірки
|
Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів
|
Об’ємна частка бензолу
|
дослідження по ДСТУ 7687:2015
|
норматив – не менш 95 од.
|
норматив не більше 10 мг/кг
|
в %, не більш 35
|
в %, не більш 1.0
|
SOCAR NANO
|
96,5
|
3
|
28,5
|
0,75
|
WOG MUSTANG
|
96,7
|
5
|
27,7
|
0,68
|
КLO VENTUS
|
96,1
|
7
|
29,6
|
0,78
|
ОККО PULLS
|
95,7
|
5
|
28
|
0,42
|
SHELL V-POWER
|
95,8
|
8
|
28,1
|
0,57
Зелена зона (стандартний А-95)
У зеленій зоні лідерів опинилися цілих 9 мереж, це рекорд останніх років досліджень. WOG, SOCAR, ОККО, KLO, PRIME, AVANTAGE 7, CHIPO, ZOG та ОВІС. Показники у бензинів, придбаних у цих мережах, були значно кращими від вимог ДСТУ.
Для початку перевірили найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число. Норматив встановлено на рівні не нижче 95 одиниць. Найбільші значення зафіксовано у WOG (97,6 од.) та SOCAR (97,5). Відмінно – ОККО (96,6) та PRIME (96,5). У «дев’яносто п’ятого» KLO, CHIPO, ZOG та ОВІС – теж вище 96 одиниць. За таких показників октанового числа двигун працює на повну віддачу, витрати пального більш економічні.
Наступним визначили вміст сірки, одним з найважливіших показників, який є показником довготривалості роботи двигуна, його ресурсу. Мінімальні значення виявлено у бензинах А-95, придбаних в мережах SOCAR, ZOG та AVANTAGE 7 (по 6 мг/кг). Це із запасом перекриває допуски Євро 5. Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення в межах норми, найкращий показник у ОККО – лише 24,6 %, та CHIPO (24.5%).
Далі було перевірено ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості «вбиває» каталізатор, може зменшити ресурс двигуна до десяти разів, та може викликати захворювання на рак у пішоходів. Найбільш «чистий» бензин у KLO (0,38 % при нормі не вище 1%), ОККО та WOG (по 0,40%). Загалом, з результатів «зеленої» зони чітко видно, що це якісний продукт з європейських заводів з глибоким рівнем переробки нафти.
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Синя зона
В синю зону потрапила велика група заправок, в основному та званих лоукостерів. Це мережі, які зазвичай продають дешевше, ніж лідери ринку. Бензин А-95 у BVS, MARSHALL, AMIC, SHELL, NEFTEK, PARALLEL відповідав стандарту Євро 5, але з показниками, ближчими до граничних норм. Цікавий тренд полягає в тому, що в цю групу «переїхали» мережі, які раніше були завсідникам червоної зони. Співпадіння? Експерти так не думають, а причини метаморфози описано нижче.
|
АЗС
|
Октанове число
(дослід. метод)
|
Вміст сірки
|
Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів
|
Об’ємна частка бензолу
|
дослідження за ДСТУ 7687:2015
|
не менше 95 од.
|
не більше 10 мг/кг
|
не більше 35%
|
не більше 1,0%
|
WOG
|
97,6
|
7
|
26,5
|
0,40
|
SOCAR
|
97,5
|
6
|
28,7
|
0,42
|
ОККО
|
96,6
|
8
|
24,6
|
0,40
|
PRIME
|
96,5
|
7
|
25,7
|
0,55
|
КLO
|
96,2
|
7
|
28,8
|
0,38
|
AVANTAGE 7
|
95,7
|
6
|
30,6
|
0,62
|
ZOG
|
96,3
|
6
|
31,6
|
0,45
|
CHIPO
|
96,2
|
7
|
24,7
|
0,76
|
ОВІС
|
96,1
|
7
|
30,0
|
0,66
|
BVS
|
95,9
|
6
|
28,6
|
0,81
|
NEFTEK
|
95,1
|
6
|
27
|
0,85
|
AMIC
|
95
|
10
|
27,7
|
0,86
|
MARSHALL
|
95,7
|
8
|
27,6
|
0,88
|
SHELL
|
95,5
|
8
|
23,7
|
0,73
|
PARALLEL
|
95,9
|
10
|
30
|
0,805
|
ANP
|
95,9
|
16
|
28,5
|
0,47
|
АВІАС
|
95,5
|
43
|
28,6
|
0,78
|
U.GO
|
95,2
|
15
|
30,6
|
0,43
|
24/7
|
92
|
9
|
25,2
|
0,84
|
KRAFT
|
95,3
|
352
|
22,7
|
3,87
|
LN ENERGY
|
95,2
|
12
|
31,8
|
0,970
|
DNIPRO OIL GROUP
|
96
|
706
|
12,5
|
7,36
Червона зона
У червоній зоні цього разу в основному АЗС малих регіональних мереж та поодиноких заправок, які в основному торгують в невеликих містах та селищах. Єдине виключення з правил – всеукраїнські мережі ANP та АВІАС, але ці компанії останнім часом “лихоманить”, так що результати важко назвати несподіваними.
Як не дивно, октанове число було набагато нижчим від необхідного тільки в одному зразку, придбаному на АЗС 24/7 в Дніпропетровській області – 92 одиниці. Це чіткий маркер саморобного палива, виготовленого в кустарних умовах. Що стосується шкідливої для екології та повітря сірки – то перевищення в тридцять п’ять (!) разів було виявлено у зразку АЗС KRAFT (352 мг/кг при нормі не більше 10).
Але і це виявилося лише жалюгідною пародією в порівняні з реально «крутими» хлопцями – кількість сірки у пробі DNIPRO OIL GROUP перевищувала норму в 70 раз, тобто 706 мг/кг. Це щось захмарне! Об’ємна частка отруйного бензолу в пробах цих мереж теж не відстала. В бензині з АЗС KRAFT – майже чотирикратне перевищення (3,82%), а у DNIPRO OIL GROUP взагалі понад семикратне!
Нагадаємо, що це небезпечна сполука, від якої утворюється нагар та відбувається перегрів двигуна. При такій величезній кількості бензолу, проблеми зі здоров'ям у водіїв та пішоходів практично неминучі. Власне, як і фактично гарантована поломка автомобіля.
Висновки
Загалом, результати дослідження виявили декілька цікавих тенденцій. По-перше, кількість фальсифікованого ресурсу на ринку значно знизилася. Експерти однозначно пов’язують це зі зменшенням кількості кустарних виробництв, так званих міні-НПЗ. Найбільші з них розбили російські бомби та снаряди, інші зменшили об’єми через проблеми з ресурсом та логістикою.
Саме тому багато мереж з «червоної» зони перемістилися в «синю», оскільки тепер доводиться торгувати імпортованим пальним. А та кількість кустарного бензину, яка залишилася, надходить в основному малим регіональним мережам, яким не потрібні значні об’єми. Тому автомобілістам з невеликих міст та селищ експерти рекомендують проїхати зайвих кільканадцять кілометрів до великої заправки, аби не втрапити в халепу.
Автор: Вадим Кривенко, фото: Інститут споживчих експертиз