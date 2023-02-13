На початку лютого в Україну надійшла партія дизельного пального виробництва США. Це перший в історії українського ринку випадок імпорту американських нафтопродуктів.

Як повідомили у компанії «Укрпалетсистем» (UPG), яка імпортувала вказану партію, виробником нафтопродуктів виступила Marathon Petroleum Company.

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«Танкер дедвейтом 100 тис. т було прийнято у порту Гамбурга, звідки ми забираємо продукт меншими танкерами по 30 тис. т і веземо на наш термінал у Польщі. Ця перша партія вже почала надходити в Україну», — розповіли в UPG.

У компанії не розкривають комерційні деталі, але зауважили, що досвід перших постачань вказує на перспективність продовження цієї роботи.

«Зараз у Європі дуже гарна кон’юнктура, великі запаси, є тенденція до зниження цін. Але ми намагатимемось збільшувати постачання саме американського продукту через логістичні зручності роботи з цими партіями й вигідне ціноутворення», — заявили в компанії. Там додали, що американський дизель уже надійшов на заправні станції UPG.

Група компаній UPG оперує мережею заправних станцій, яка наразі налічує 81 одиницю. За результатами 2022 року UPG стала другим за обсягом імпортером дизельного пального, а протягом останніх років є одним із найбільших гуртових продавців дизпального. Наприкінці 2022 року група заявила про придбання активів польської компанії Baltchem SA Zakłady Chemicze, яка володіє двома морськими терміналами в Республіці Польща для перевалки і зберігання нафтопродуктів.