В начале февраля в Украину пришла партия дизельного горючего производства США. Это первый в истории украинского рынка случай импорта американских нефтепродуктов.

Как сообщили в импортировавшей указанную партию компании «Укрпалетсистем» (UPG), производителем нефтепродуктов выступила Marathon Petroleum Company.

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«Танкер дедвейтом 100 тыс. т был принят в порту Гамбурга, откуда мы забираем продукт меньшими танкерами по 30 тыс. т и везем на терминал в Польше. Эта первая партия уже начала поступать в Украину», – рассказали в UPG.

В компании не раскрывают коммерческие детали, но заметили, что опыт первых поставок указывает на перспективность продолжения этой работы.

«Сейчас в Европе очень хорошая конъюнктура, большие запасы, есть тенденция к снижению цен. Но мы будем пытаться увеличивать поставки именно американского продукта из-за логистических удобств работы с этими партиями и выгодного ценообразования», — заявили в компании. Там добавили, что американский дизель уже поступил на заправочные станции UPG.

Группа компаний UPG оперирует сетью заправочных станций, которая в настоящее время насчитывает 81 единицу. По результатам 2022 года UPG стала вторым по объему импортером дизельного топлива, а в последние годы является одним из крупнейших оптовых продавцов дизтоплива. В конце 2022 года группа заявила о приобретении активов польской компании Baltchem SA Zakłady Chemicze, владеющей двумя морскими терминалами в Республике Польша для перевалки и хранения нефтепродуктов.