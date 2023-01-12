Основний асортимент «батарейних» машин перевищує планку 50 тисяч доларів, тому більшість людей вважають таку покупку недоцільною.

Консалтингова компанія Deloitte опитала понад 26 тисяч автомобілістів у всьому світі, щоб з'ясувати, що їх утримує від придбання електрокара. Виявилося, що для 52 відсотків жителів США вартість електричних машин — як і раніше, головний відштовхуючий фактор.

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У листопаді минулого року середня ціна електромобіля на північноамериканському ринку становила 65 041 долар, і це невиправдано дорого для більшості.

Не розглядає купівлю електромобіля через високу ціну половина опитаних у Японії. У Німеччині той самий чинник відзначили 44 відсотки респондентів, в Індії – 36 відсотків. У Китаї, ринок якого наповнений бюджетними електрокарами, ціна відлякує лише 19 відсотків покупців.

Для німців головною проблемою залишається недостатній запас ходу, який турбує 57 відсотків учасників опитування, для індійців — брак публічних зарядних станцій (43 відсотки), для жителів Південної Кореї – тривала зарядка (49 відсотків). Китайців найбільше хвилюють питання безпеки тягової батареї (32 відсотки).

Також Deloitte дізналася, яким респонденти вбачають свій наступний автомобіль. Машини з ДВС, як і раніше, найкращі: у США за них проголосували 62 відсотки, в Індії — 53 відсотки, у Південно-Східній Азії та Німеччині — по 51 відсотки. Менше половини опитаних оберуть таку машину в Китаї (45 відсотків), у Південній Кореї (38 відсотків) та Японії (36 відсотків). Гібриди найбільше цікавлять японців (36 відсотків), а електрокари – китайців (27 відсотків).

З'ясувалося також, що більшість не приваблює ідея передплати тих чи інших функцій автомобіля. Так, у Китаї 54 відсотки хотіли б заплатити за них один раз, в Індії — 49 відсотків, у США — 46 відсотків. За місячну підписку висловилися 21 відсоток опитаних із Японії та Південно-Східної Азії, 20 відсотків із США, 16 відсотків із Німеччини та лише вісім відсотків із Китаю.

Однак до такої практики підключаються все більше виробників: абонентську плату ввели Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Audi та інші, причому йдеться про різні функції - від автопілота до підігріву сидінь.