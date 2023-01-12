Основной ассортимент «батарейных» машин превышает планку в 50 тысяч долларов, поэтому большинство людей считают такую покупку нецелесообразной.

Консалтинговая компания Deloitte опросил более 26 тысяч автомобилистов во всем мире, чтобы выяснить, что их удерживает от приобретения электрокара. Оказалось, что для 52 процентов жителей США стоимость электрических машин по-прежнему главный отталкивающий фактор.

Читайте также: В Китае разъяренные клиенты разгромили автосалон Tesla

В ноябре прошлого года средняя цена электромобиля на североамериканском рынке составила 65041 доллар, и это неоправданно дорого для большинства.

Не рассматривает покупку электромобиля из-за высокой цены половина опрошенных из Японии. В Германии тот же фактор отметили 44 процента респондентов, в Индии – 36 процентов. В Китае, рынок которого наполнен бюджетными электрокарами, цена отпугивает всего 19 процентов покупателей.

Для немцев главной проблемой остается недостаточный запас хода, который беспокоит 57 процентов участников опроса, для индийцев – нехватка публичных зарядных станций (43 процента), для жителей Южной Кореи длилась зарядка (49 процентов). Китайцев больше волнуют вопросы безопасности тяговой батареи (32 процента).

Также Deloitte узнала, каким респонденты усматривают свой следующий автомобиль. Машины из ДВС по-прежнему лучшие: в США за них проголосовали 62 процента, в Индии – 53 процента, в Юго-Восточной Азии и Германии – по 51 процента. Меньше половины опрошенных выберут такую машину в Китае (45%), в Южной Корее (38%) и Японии (36%). Гибриды больше всего интересуют японцев (36 процентов), а электрокары – китайцев (27 процентов).

Выяснилось также, что большинство не привлекает идея подписки на те или иные функции автомобиля. Так, в Китае 54 процента хотели бы заплатить за них один раз, в Индии – 49 процентов, в США – 46 процентов. За месячную подписку высказались 21 процент опрошенных из Японии и Юго-Восточной Азии, 20 процентов из США, 16 процентов из Германии и всего восемь процентов из Китая.

Однако к такой практике подключаются все больше производителей: абонентскую плату ввели Tesla, Mercedes-Benz, BMW, Audi и другие, причем речь идет о разных функциях – от автопилота до подогрева сидений.