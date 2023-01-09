Tesla зненацька знизила ціни на електромобілі в Китаї. Це не сподобалося автомобілістам, які купили Tesla у листопаді та грудні.

У китайському місті Ченду розлючені власники Tesla влаштували справжній погром в одному з автосалонів бренду. Приводом стало несподіване запровадження знижок на електромобілі американської марки. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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Шоурум Tesla серйозно постраждав — там пошкоджені меблі й один із виставлених квадроциклів Tesla Cyberquad. Крім того, вкрадені сувеніри із символікою Tesla, а також вода та солодощі для відвідувачів.

Протести пройшли і в автосалонах Tesla інших китайських міст, проте там все обійшлося без хуліганства — власники електрокарів лише скандували "Поверніть гроші!"

Справа в тому, що із 6 січня у Китаї діють серйозні знижки на електрокари Tesla місцевого виробництва. Седан Tesla Model 3 подешевшав на $3 000 – 5 300, залежно від версії, і тепер коштує $33 600 – 48 200.

Знижка на кросовер Tesla Model Y ще більша — від $4 300 до $7 000. Його вартість становить $38 000 – 52 600.

Протест розпочали автомобілісти, які вирішили купити Tesla у листопаді та грудні. Вони не знали про знижки, адже їх не анонсували. Власники Tesla заплатили повну вартість авто й тепер вимагають компенсацію — продовження гарантії на 2-4 роки, безкоштовну зарядку на станціях Tesla Supercharger та активацію автопілота.

Протестувальники передали список вимог представникам китайської філії Tesla. Ті пообіцяли опублікувати відповідь у вівторок і заявили, що наразі компенсації не плануються.