Водій заснув, коли його автомобіль Tesla використовував режим автопілоту на німецькому шосе. Поліція 15 хвилин намагалася його розбудити. На час розслідування у нього вилучили права.

Німецька поліція зупинила водія Tesla, який заснув за кермом із увімкненою системою допомоги автопілоту, повідомляє лондонська The Times.

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Автомобіль розігнався майже до 110 км/год на шосе в Баварії, Німеччина, а 45-річний водій продовжував дрімати, повідомляє газета. Поліція витратила близько 15 хвилин, безуспішно намагаючись розбудити водія, посигналивши та давши йому знак зупинитися. Автопілот Tesla поки що не має функції зупинки на вимогу поліції.

Управління поліції Верхньої Франконії спершу запідозрило, що автомобіль був на автопілоті, коли він підтримував постійну дистанцію до патрульної машини поліції, яка рухалася зі швидкістю 110 км/год, повідомляє газета.

«Офіцери помітили, що водій Tesla відкинувся на спинку сидіння із закритими очима, а його руки не були на кермі», — повідомила поліція The Times. «Це посилило підозру, що він дозволив автопілоту взяти на себе контроль і заснув».

Поліція повідомила, що зрештою він прокинувся та зупинився, демонструючи «симптоми, пов’язані з наркотиками».

Поліція знайшла в автомобілі «вантаж для керма», пристрій, який імітує вагу рук на кермі, дозволяючи водієві забрати руки та продовжити керування. Пристрій перекриває функцію безпеки Tesla.