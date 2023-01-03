На автосалоні у Гуанчжоу дебютував концептуальний електричний пікап IAT Truck Mad. Це повнорозмірна вантажівка з запасом ходу до 1000 кілометрів.

Компанія IAT Automobile Technology заснована у 2007 році. Головною сферою її діяльності є наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки, дизайн, прототипування, а також виробництво компонентів для автомобілів на «новій енергії». Серед проєктів IAT – інтелектуальна гнучка платформа, де можна будувати машини будь-яких розмірів, сегментів і призначення, аж до комтрансу вантажністю 4,5-8 тонн.

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Платформа буквально напхана передовими технічними та технологічними рішеннями: інтеграція акумуляторних осередків у силову структуру, плоскі мотори з масляним охолодженням, вбудована система терморегуляції, інвертори на основі карбіду кремнію та централізований обчислювальний блок.

На цьому «візку» базується і концепт Truck Mad. Пікап виконаний у популярному серед китайських виробників стилі mecha, спрощений варіант якого можна побачити на позашляховику Tank 700. Майже симетричний кузов позбавлений середніх стійок. Завдяки невеликому перепаду висот між кабіною та вантажною платформою силует машини виглядає футуристичним та стрімким – щось на кшталт «Кібертрака» майбутнього. Оптика є повністю інтерактивною, але це ще не все.

Усередині Truck Mad п’ять посадкових місць: центральне водійське, два окремих крісла та VIP-диван. Компонування залежить від вибраного режиму руху, наприклад, в автономному крісла можна повернути проти ходу. Вантажна платформа є багатофункціональним відсіком, в якому є генератор, набір першої допомоги, ящик з інструментами та додаткові фіксатори.

Потужність силової установки концепту не розкривається, проте відомий запас ходу. За даними китайських ЗМІ, платформа дозволяє проїжджати без підзаряджання понад 800 кілометрів, а при встановленні більш ємних осередків – близько 1000 кілометрів.