Чекати залишилось не дуже довго, але чи справдиться ця дата?

21 листопада буде три роки, як Ілон Макс вперше показав публіці революційний електропікап Tesla Cybertruck. Завдяки оригінальному дизайну автомобіль викликав у споживачів бурю емоцій, а найбільш завзяті почали робити передзамовлення.

Маск пообіцяв перші машини в 2021 році, однак надворі середина 2022-го, а “Трак і досі там”, тобто в розробці.

До речі названі терміни появи усіх новинок Tesla

За час очікування конкуренти електричного пікапа від Маска вже надійшли у продаж – мова йде про GMC Hummer EV, Rivian R1T і Ford F-150 Lightning.

Тепер Ілон Маск сподівається, що поставки Tesla Cybertruck розпочнуться в середині 2023 року. Про це він написав на сесії питань і відповідей Tesla для акціонерів.

Втім, навіть якщо Tesla зможе досягти своєї мети в середині 2023 року, це не будуть усі анонсовані версії. Cybertruck WT має з’явиться навесні 2023 року з орієнтовним запасом ходу понад 400 миль (644 км). Потім восени того ж року за ним вийде найкраща версія RST First Edition.

Аналітики прогнозують, що цього разу Tesla нарешті зможе вкластися у вказаний термін. Адже фабрика Giga Texas, на якій збирались випускати цей пікап, вже відкрита та випускає Model Y. Компанія також тестує асортимент прототипів Cybertruck, і, здається, вони все ближче до виробництва.