На відкритті техаської Гігафабрики Tesla глава американської компанії анонсував випуск автономного таксі та гуманоподібного робота.

Після того, як усі раніше оголошені дати випуску наступних новинок Tesla було зірвано, Ілон Маск знову назвав терміни початку відвантаження клієнтам Cybertruck, Roadster і Tesla Semi. За його словами, всі вони вийдуть у 2023 році.

Протягом кількох останніх років модельний ряд Tesla не змінювався: Model S, Model 3, Model X і Model Y. Протягом останніх років Tesla представила ще кілька авангардних автомобілів, але всі вони досі не випускаються.

Також цікаво українська компанія попросила в Ілона Маска Tesla Semi Truck

Так, у 2017 році Tesla представила електровантажівку Tesla Semi і родстер нового покоління. Вони повинні були вийти на ринок у 2019 і 2020 роках відповідно.

У 2019 році Tesla представила революційний пікап Cybertruck та заявила, що він вийде на ринок у 2020 році. Жоден з цих автомобілів ще не став серійним.

Під час оновлення дорожньої карти Tesla в січні 2022 року генеральний директор Ілон Маск сказав, що Tesla не буде випускати в цьому випадку жодної новинки, оскільки він зосереджений на масштабуванні виробництва сучасних автомобілів.

На вчорашньому заході відкриття гігіфабрики в Техасі (США) Ілон Маск оприлюднив більш конкретні терміни випуску всіх цих транспортних засобів:

"Виробництво Cybertruck почнеться наступного року. Ми будемо виробляти як Roadster, так і Semi. Це все наближається. Цього року працюємо над розширенням обсягів, а в наступному році буде величезна хвиля нових продуктів".

Під час заходу Маск також оголосив, що Tesla збирається виготовити новий футуристичний "спеціалізований робот-таксі", однак точної дати не назвав.

Окрім транспортних засобів, наступного року Tesla може розпочати виробництво гуманоїдного робота Optimus.