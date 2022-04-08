На открытии техасской гигафабрики Tesla глава американской компании анонсировал выпуск автономного такси и гуманоподобного робота.

После того как все ранее объявленные даты выпуска следующих новинок Tesla были сорваны, Илон Маск снова назвал сроки начала отгрузки клиентам Cybertruck, Roadster и Tesla Semi. По его словам, все они выйдут в 2023 году.

В последние несколько лет модельный ряд Tesla не менялся: Model S, Model 3, Model X и Model Y. В последние годы Tesla представила еще несколько авангардных автомобилей, но все они до сих пор не выпускаются.

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Так, в 2017 году Tesla представила электрогрузовик Tesla Semi и родстер нового поколения. Они должны были выйти на рынок в 2019 и 2020 годах соответственно.

В 2019 году Tesla представила революционный пикап Cybertruck и заявила, что он выйдет на рынок в 2020 году. Ни один из этих автомобилей еще не стал серийным.

Во время обновления дорожной карты Tesla в январе 2022 года генеральный директор Илон Маск сказал, что Tesla не будет выпускать в этом случае никаких новинок, поскольку он сосредоточен на масштабировании производства современных автомобилей.

На вчерашнем мероприятии открытия гигифабрики в Техасе (США) Илон Маск обнародовал более конкретные сроки выпуска всех этих транспортных средств.

"Производство Cybertruck начнется в следующем году. Мы будем производить как Roadster, так и Semi. Это все близится. В этом году работаем над расширением объемов, а в следующем году будет огромная волна новых продуктов".

Во время мероприятия Маск также объявил, что Tesla собирается изготовить новый футуристический "специализированный робот-такси", однако точной даты не назвал.

Кроме транспортных средств, в следующем году Tesla может приступить к производству гуманоидного робота Optimus.