Tesla Semi предлагают протестировать в экстремальных условиях военного положения. Электромобили планируют использовать для доставки продуктов.

В Украине могут появиться грузовые электромобили Tesla Semi. Сеть супермаркетов “Сильпо” обратилась к Илону Маску с просьбой предоставить их для доставки продуктов. Обращение появилось на странице “Сильпо” в Twitter.

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Просьбу объяснили тем, что постоянные бомбардировки украинских нефтебаз российской авиацией и ракетами могут привести к нехватке топлива, поэтому под угрозой доставка продуктов в супермаркеты. В то же время грузовые электромобили Tesla Semi будут испытывать в экстремальных условиях. Пока что Илон Маск не ответил.

Напомним, электрический грузовик Tesla Semi представили еще в 2017 году, а с конца 2021 года начался выпуск пробной партии седельных тягачей. В 2023 году планируют начать полномасштабное производство электрокара.

Первой Tesla Semi получит компания PepsiCo, заказавшая сотню электрогрузовиков. Также 175 Semi купила сеть супермаркетов Walmart. Всего же электромобиль собрал 750 заказов – его ждут компании Anheuser-Busch InBev, DHL и FedEx.