Его переписка с приспешниками Путина показывает, насколько тупыми и слабыми трусами являются руководители московии.

Владелец Tesla и Spase X, который собирается в ближайшее время колонизировать Марс, в твитере издевается над российскими прихвостнями Путина. Несколько дней назад Илон Маск написал, что объявляет дуэль рашистскому карлику.

“Я бросаю вызов Владимиру Путину в единоборстве. Ставка – Украина”, – написал Маск.

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Путин не ответил, но за него начали вступаться его приспешники.

Первым решил показать свою недоразвитость глава космического ведомства РФ, над высказываниями которого смеются даже в рашке. Дмитрий Рогозин вспомнил творчество Пушкина, которого в России считают главным местным поэтом.

Не смог отказаться от дешевого пиара и ставленник Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал Илона “Илоной” и предложил Маску пройти обучение в Чечне сразу в нескольких учреждениях республики. Мол, перед поединком с Путиным Илону нужно сначала подучиться боевым искусствам и методам переписки в соцсетях. И это он говорит человеку, твит которого может обвалить самую сильную криптовалюту в мире!

Илон Маск тоже не стал молчать. Он переназвался в Твитере “Илоной”, поблагодарил за предложение и отметил, что “такое замечательное обучение дало бы мне слишком большое преимущество. Если он боится драться, я соглашусь использовать лишь левую руку, а я даже не левша”.

Что ж, на такое замечание пора ответить Путину лично, а не через посредников.