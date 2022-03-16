Його переписка з поплічниками путіна показує, наскільки тупими та слабкими богузами є очільники московії.

Власник Tesla та Spase X, який збирається найближчим часом колонізувати Марс, в твітері знущається з російський посіпак путіна. Кілька дні тому Ілон Маск написав, що оголошує дуель рашистському карлику.

"Я кидаю виклик Владимир Путин у єдиноборстві. Ставка – Україна", – написав Маск.

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Путін не відповів, але за нього почали вступатись його поплічники.

Першим вирішив показати свою недорозвиненість очільник космічного відомства рф, над висловами якого сміються навіть в рашці. Дмитро Рогозін згадав творчість Пушкіна, якого на росії вважають головним місцевим поетом.

Не зміг відмовитись від дешевого піару і ставленик Чечні Рамзан Кадиров. Він назвав Ілона “Ілоною” та запропонував Маску пройти навчання в Чечні одразу в кількох закладах республіки. Мовляв, перед поєдинком з путіним Ілону потрібно спочатку підівчитись бойовим мистецтвам та методам переписки в соцмережах. І це він говорить людині, твіт якого може обвалити найсильнішу криптовалюту в світі!

Ілон Маск теж не став мовчати. Він переназвався в твітері як “Ілона”, подякував за пропозицію та відмітив, що "таке чудове навчання дало б мені надто велику перевагу. Якщо він боїться битися, я погоджуся використовувати лише ліву руку, а я навіть не лівша".

Що ж, на таке зауваження час відповісти путіну особисто, а не через посередників.