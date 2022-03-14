У кожного автомобільного бренду є рекламний слоган, який пояснює його філософію. Українські креативники зробили з них прощальні лозунги для росіян.

Більшість світових автовиробників заявили про припинення роботи на російському ринку. Вони припинили імпорт та експорт автомобілів, постачання запчастин, зупинили складальні заводи. Єдине, що вони забули – попрощатись з російськими клієнтами. Українські креативники допомогли їм у цьому та придумали настанови на прощання, співзвучні з корпоративними слоганами.

Наприклад, Volkswagen має лозунг Das Auto (просто автомобіль). Для прощання з росіянами найкраще підходить "незабаром ти забудеш, що це".

До речі проблема з чіпами для нових авто ускладниться через війну

Слоган французької Renault "керуй змінами" найкраще переробляється для нових російських реалій як "наприклад, освоюй воза".

Японський Nissan "перевершує сподівання" і цього разу: "такого ти точно не чекав" (мається на увазі втрату можливості купувати сучасні автомобілі).

Інші перероблені вислови – у фотогалереї (російською, щоб зрозуміло місцеве населення):