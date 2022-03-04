Автомобільні компанії припиняють співпрацю з Росією. Заводи, які там встигли побудувати за останні два десятиліття, зупиняються.

Політичний тиск західних країн, нестабільність валюти та проблеми з ланцюгами постачань змушують автовиробників це робити.

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Продажі автомобілів у Росію вже призупинили:

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Citroen

Ducati

Hyundai

Jaguar

Lamborghini

Land Rover

Lexus

Mercedes

Porsche

Renault

Skoda

Toyota

Volkswagen

Імпортозаміщення за рахунок власного виробництва не врятує росіян. З проблемами всередині країни зіткнулись більшість автомобільних заводів.

Компанії АвтоВАЗ, Renault, Volvo, Hyundai вже призупиняють виробництва на російських заводах. Проблема у нестачі комплектуючих, які постачали через Україну, а також подальше обмеження на їхнє постачання із західних країн.

Навіть АвтоВАЗ, який залишився без імпортних комплектуючих і вже зупинив конвеєр, самостійно зможе випускати лише стару модель "Нива".

За даними Washingtonpost, найбільший у світі виробник напівпровідників TSMC вже зупинив постачання своєї продукції до країни-агресора. Аналогічні санкції очікують російські компанії й з боку таких технологічно розвинутих країн як Японія та США. Це змусить обмежити кількість та якість технологій в автомобілях.

"Ми ризикуємо залишитися в автомобільному минулому – нові моделі автомобілів просто не надходитимуть у продаж. Заводи почнуть оновлювати свої модельні лінійки з частотою АвтоВАЗу часів СРСР. Тобто фактично обмежуватися лише рестайлінгом тієї чи іншої глибини. Якщо буде ембарго на постачання напівпровідників, то вітчизняний авторинок швидко перетвориться на ринок уживаних авто", – пише російський журнал "За рулем".