Автомобильные компании прекращают сотрудничество с Россией. Заводы, которые успели построить за последние два десятилетия, останавливаются.

Политическое давление западных стран, нестабильность валюты и проблемы с цепями поставок заставляют автопроизводителей это делать.

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Продажи автомобилей в Россию уже приостановили:

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Chevrolet

Citroen

Ducati

Hyundai

Jaguar

Lamborghini

Land Rover

Lexus

Mercedes

Porsche

Renault

Skoda

Toyota

Volkswagen

Импортозамещение за счет собственного производства не скоро спасет россиян. С проблемами внутри страны столкнулось большинство автомобильных заводов.

Компании АвтоВАЗ, Renault, Volvo, Hyundai уже приостанавливают производства на российских заводах. Проблема в нехватке поставляемых через Украину комплектующих, а также дальнейшее ограничение на их поставки из западных стран.

Даже АвтоВАЗ, который остался без импортных комплектующих и уже остановил конвейер, самостоятельно сможет выпускать только подержанную модель "Нива".

По данным Washingtonpost, крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC уже остановил поставки своей продукции в страну-агрессор. Аналогичные санкции ожидают российские компании и со стороны таких технологически развитых стран, как Япония и США. Это заставит ограничить количество и качество технологий в автомобилях.

"Мы рискуем остаться в автомобильном прошлом – новые модели автомобилей просто не будут поступать в продажу. Заводы начнут обновлять свои модельные линейки с частотой АвтоВАЗов времен СССР. То есть фактически ограничиваться только рестайлингом той или иной глубины. Если будет эмбарго на поставку полупроводников, то отечественный авторынок быстро превратится в рынок подержанных авто", – пишет российский журнал "За рулем".