Автомобильные компании прекращают сотрудничество с Россией. Заводы, которые успели построить за последние два десятилетия, останавливаются.
Политическое давление западных стран, нестабильность валюты и проблемы с цепями поставок заставляют автопроизводителей это делать.
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Продажи автомобилей в Россию уже приостановили:
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Ducati
- Hyundai
- Jaguar
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Mercedes
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Toyota
- Volkswagen
Импортозамещение за счет собственного производства не скоро спасет россиян. С проблемами внутри страны столкнулось большинство автомобильных заводов.
Компании АвтоВАЗ, Renault, Volvo, Hyundai уже приостанавливают производства на российских заводах. Проблема в нехватке поставляемых через Украину комплектующих, а также дальнейшее ограничение на их поставки из западных стран.
Даже АвтоВАЗ, который остался без импортных комплектующих и уже остановил конвейер, самостоятельно сможет выпускать только подержанную модель "Нива".
По данным Washingtonpost, крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC уже остановил поставки своей продукции в страну-агрессор. Аналогичные санкции ожидают российские компании и со стороны таких технологически развитых стран, как Япония и США. Это заставит ограничить количество и качество технологий в автомобилях.
"Мы рискуем остаться в автомобильном прошлом – новые модели автомобилей просто не будут поступать в продажу. Заводы начнут обновлять свои модельные линейки с частотой АвтоВАЗов времен СССР. То есть фактически ограничиваться только рестайлингом той или иной глубины. Если будет эмбарго на поставку полупроводников, то отечественный авторынок быстро превратится в рынок подержанных авто", – пишет российский журнал "За рулем".