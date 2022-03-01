Поставки автозапчастей в Россию прекратили большинство производителей: в отрасли прогнозируют начало дефицита. Таким образом, через несколько месяцев существенная часть автопарка государства-агрессора остановится.

Большинство производителей автомобильных запчастей уже прекратили поставки в Россию. Об этом сообщили в Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК). По словам представителей ассоциации, это связано с резким падением курса рубля, неопределенностью с перспективами работы на российском рынке и проблемами с логистикой. Однако на самом деле причина другая – нападение России на Украину.

Читайте также: на чем может ехать автомобиль, если нет топлива

Проблему с прекращением поставки запчастей со стороны автобрендов подтвердили также официальные дилеры России. По оценкам участников рынка запасов запчастей хватит на 1-2 недели, после чего возникнет дефицит.

Автозапчасти для СТО уже подорожали вдвое

"Запасы запчастей пока есть на складах российских компаний, которые сотрудничают с ведущими производителями запчастей, – рассказал директор АДАК Алексей Певхенен. – Этих запасов хватит на 1-2 недели. После чего начнется дефицит компонентов, необходимых для обслуживания автотранспорта. Автопарк просто встанет, его нечем будет обслуживать. При этом глобальные оптовые компании поставляют автозапчасти на СТО, магазины и т.д.".

По оценкам эксперта, уже в марте-апреле начнутся сложности с покупкой популярнейших расходных материалов. Это воздушные и масляные фильтры, тормозные колодки, диски, амортизаторы, элементы подвески.

При этом, по оценке участника рынка, большинство дистрибьюторов уже повысили цены в 1,5-2 раза. "В некоторых случаях отпускная цена со складов выросла вдвое. Продавцы не знают, когда им возобновят поставки, и будут распродавать то, что есть с максимальной маржинальностью", — сообщили в АДАК.

Как рассказал Певхенен, один из крупнейших производителей запчастей и автокомпонентов Bosch с конца минувшей недели заблокировал поставки запчастей на московские склады из Германии. Такая ситуация, по словам эксперта, характерна для подавляющего большинства дистрибьюторов, работающих по аналогичной схеме с другими производителями.

По словам эксперта, в дефиците полная номенклатура популярных автозапчастей. Ведь локализованное производство автокомпонентов в России до сих пор не налажено: автокомпании организовали собственные заводы с локализованным производством и наладили цепи поставщиков, однако большинство партнеров – иностранные.

"Собственного производства автозапчастей у нас почти нет. Больше поставщиков есть у АвтоВАЗ, есть свои производства запчастей у Kia, Hyundai, Toyota. В Калуге мелкие компании-поставщики также локализовали производство запчастей. Но это касается крупных технологических операций. При этом все запчасти идут не Даже если некоторые заводы еще изготавливают нужные запчасти, они поставляют только на сборочные предприятия.Их не удастся купить просто для обслуживания автомобилей.Для "АвтоВАЗа" с самой большой локализацией ситуация лучше. платформах и вот к ним запчастей просто не будет", – считают в АДАКе.

Источники в ряде автоконцернов подтвердили, что основные запчасти, например, сложную электронику импортируют. По словам производителей, поставка ключевых автокомпонентов остановилась, и поэтому у них нет возможности ни собирать новые модели, ни отгружать нужные запчасти для ремонта.

"Если нам закроют поставки автокомпонентов, то авторынок остановится. Ведь машины нужно постоянно обслуживать. Некоторые страны могут начать наращивать поставки, чтобы зайти в этот сектор, например Китай. Но на то, чтобы настроить номенклатуру и поставки уйдет очень много времени. Оперативно закрыть все необходимые объемы они не смогут», – считает представитель АДАК.