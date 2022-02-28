Воєнний стан та пов’язані з ним перебої пального можуть змусити автомобілістів шукати альтернативу, адже автомобілі можуть їздити не лише на бензині, дизелі чи газу.

Всі вказані нижче види пального не призначені для автомобілів та можуть та, скорше за все, нанесуть шкоду двигуну та паливній системі. Втім, якщо обставини змушують їхати, а нормального пального немає – ризик може бути виправданим.

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Дизельні двигуни

Дизельний двигун може працювати не тільки на дизельному пальному, але і на багатьох видах оливи. У першу чергу це стосується старих дизелів з механічною помпою. У якості пального можна використовувати трансформаторне мастило, олію, кокосове мастило, скіпідар та навіть старе, але очищене відпрацьоване мастило від двигунів внутрішнього згоряння.

Важливий момент – консистенція. Якщо мастило надто густе, дизель працювати не зможе. Тому густі види потрібно розбавляти будь-яким розчинником або бензином.

Звісно нормальної роботи, ресурсу та потужності очікувати не варто. Скоріш за все автомобіль буде сильно диміти та працювати не на повну потужність, але можливість пересуватись усе ж буде.

Бензинові двигуни

Бензинові двигуни можуть працювати на газоліні етанолі, метанолі та навіть на спирту. Також можна використовувати бензин калоша або розчинник. Це все актуально, перш за все, для старих карбюраторних двигунів, але й новіші інжекторні системи також можуть з цим впоратись. Буде краще, якщо ці види пального будуть змішані зі звичайним бензином.

Для того щоб мотор стерпно працював на чистому спирті потрібно збагатити паливну суміш. Якщо оптимальне співвідношення бензину та повітря 14,7:1, то для спита це значення приблизно 9:1. Використовувати як паливо горілку, коньяк та інші міцні алкогольні напої не вийде, оскільки спирту в них недостатньо і занадто багато води.

Газ

Автомобільний газ пропан-бутан насправді такий самий, як і побутовий у балонах (в газовій мережі інший – метан). Найбільша проблема тут саме заправити автомобільний балон. Проте якщо «випотрошити» побутовий газовий редуктор, підключений до побутового газового балону та під’єднати його до газової магістралі автомобіля – працювати буде. Тут головна небезпека криється у досить високому тиску, тому з’єднання повинно бути надійним.