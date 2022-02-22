Стрімке зростання цін на пальне, яке спостерігається останнім часом, викликає чимало занепокоєння у автомобілістів. У Нафтогазовій асоціації знають як розв’язати це питання спираючись на європейський досвід.

Нафтогазова Асоціація звернулася до Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-Міністра Дениса Шмигаля та Парламенту з проханням наслідувати досвід країн ЄС та розглянути можливість зниження цін на пальне за рахунок зниження ПДВ та модернізації ставок акцизу.

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НАУпроаналізувала поточну ситуацію, ознайомилась із досвідом країн ЄС. Якщо вартість світових цін на пальне продовжить зростання, то для зниження цін для споживачів Україна може застосувати наступні механізми:

Знизити ставку ПДВ для пального з 20% до 7% , це спричинить зниження цін для кінцевих споживачів. В Україні зниження ставки ПДВ дасть ще один позитивний ефект - перестануть бути економічно привабливими схеми продажу фіктивних документів на пальне несумлінними учасниками паливного ринку підприємствам реального сектора економіки з метою недоплати до бюджету ПДВ. Відповідно, втрати бюджету від зниження ставки ПДВ можуть бути нівельовані додатковими надходженнями ПДВ та податку на прибуток від ліквідації схем.

, це спричинить зниження цін для кінцевих споживачів. В Україні зниження ставки ПДВ дасть ще один позитивний ефект - перестануть бути економічно привабливими схеми продажу фіктивних документів на пальне несумлінними учасниками паливного ринку підприємствам реального сектора економіки з метою недоплати до бюджету ПДВ. Відповідно, втрати бюджету від зниження ставки ПДВ можуть бути нівельовані додатковими надходженнями ПДВ та податку на прибуток від ліквідації схем. Модернізувати акцизну політику для пального шляхом зниження акцизу на бензин та підвищення акцизу на скраплений газ таким чином, щоб (з урахуванням зниженої ставки ПДВ) ціни на скраплений газ залишилися на існуючому рівні, а ціни на бензин знизилися. Це дозволить зробити ціни на бензин доступнішими для споживачів, підтримати національних виробників, які мають потенціал до збільшення обсягів виробництва, знизити імпортозалежність України та збільшити надходження до Дорожнього фонду.

та підвищення акцизу на скраплений газ таким чином, щоб (з урахуванням зниженої ставки ПДВ) ціни на скраплений газ залишилися на існуючому рівні, а ціни на бензин знизилися. Це дозволить зробити ціни на бензин доступнішими для споживачів, підтримати національних виробників, які мають потенціал до збільшення обсягів виробництва, знизити імпортозалежність України та збільшити надходження до Дорожнього фонду. Не вдаватися до зменшення існуючої граничної націнки для бензину та ДП, оскільки такий захід не дасть суттєвого виграшу для споживача, а для бізнесу призведе до суттєвих збитків, скорочення робочих місць. Зменшення торгової націнки не дозволить бізнесу покрити його витрати, такі як транспортування пального всередині країни, комунальні платежі, витрати на оплату праці, податки, перевірку якості пального, еквайринг, обслуговування станцій тощо. Ці витрати за останній рік зросли на 20%, тому зниження рівня торгової націнки може спричинити збитки від продажу нафтопродуктів. У результаті споживач виграє щонайбільше 50 копійок на літрі, але постраждає ціла інфраструктура.



В НАУ ми впевнені, зниження ПДВ та модернізація ставок акцизу на пальне дозволить ефективно вирішити комплекс гострих проблем – знизити ціни на пальне для промислових та приватних споживачів без шкоди для бюджету, детінізувати паливний ринок, підтримати внутрішніх виробників, підвищити енергобезпеку та зменшити імпортозалежність України.