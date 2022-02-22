Стремительный рост цен на топливо, который наблюдается в последнее время, вызывает немало беспокойства у автомобилистов. В Нефтегазовой ассоциации знают как решить этот вопрос опираясь на европейский опыт.

Нефтегазовая Ассоциация обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-Министру Денису Шмыгалю и Парламенту с просьбой перенять опыт стран ЕС и рассмотреть возможность снижения цен на топливо за счет снижения НДС и модернизации ставок акциза.

Читайте также: Оптовые цены на топливо в Украине резко выросли

НАУ проанализировала текущую ситуацию, ознакомилась с опытом стран ЕС. Если стоимость мировых цен на топливо продолжит расти, то для снижения цен для потребителей Украина может применить следующие механизмы:

Снизить ставку НДС для горючего с 20% до 7% , это повлечет снижение цен для конечных потребителей. В Украине снижение ставки НДС даст еще один положительный эффект – перестанут быть экономически привлекательными схемы продажи фиктивных документов на горючее недобросовестными участниками топливного рынка предприятиям реального сектора экономики с целью недоплаты в бюджет НДС. Соответственно, потери бюджета от снижения ставки НДС могут быть нивелированы дополнительными поступлениями НДС и налога на прибыль от ликвидации схем.

, это повлечет снижение цен для конечных потребителей. В Украине снижение ставки НДС даст еще один положительный эффект – перестанут быть экономически привлекательными схемы продажи фиктивных документов на горючее недобросовестными участниками топливного рынка предприятиям реального сектора экономики с целью недоплаты в бюджет НДС. Соответственно, потери бюджета от снижения ставки НДС могут быть нивелированы дополнительными поступлениями НДС и налога на прибыль от ликвидации схем. Обновить акцизную политику для топлива путем снижения акциза на бензин и повышение акциза на сжиженный газ таким образом, чтобы (с учетом пониженной ставки НДС) цены на сжиженный газ остались на существующем уровне, а цены на бензин снизились. Это позволит сделать цены на бензин доступнее для потребителей, поддержать национальных производителей, которые имеют потенциал к увеличению объемов производства, снизить импортозависимость Украины и увеличить поступления в Дорожный фонд.

и повышение акциза на сжиженный газ таким образом, чтобы (с учетом пониженной ставки НДС) цены на сжиженный газ остались на существующем уровне, а цены на бензин снизились. Это позволит сделать цены на бензин доступнее для потребителей, поддержать национальных производителей, которые имеют потенциал к увеличению объемов производства, снизить импортозависимость Украины и увеличить поступления в Дорожный фонд. Не прибегать к уменьшению существующей предельной наценки для бензина и ДТ, поскольку такая мера не даст существенного выигрыша для потребителя, а для бизнеса приведет к существенным убыткам, сокращению рабочих мест. Уменьшение торговой наценки не позволит бизнесу покрыть его расходы, такие как транспортировка горючего внутри страны, коммунальные платежи, расходы на оплату труда, налоги, проверку качества топлива, эквайринг, обслуживание станций и тому подобное. Эти расходы за последний год выросли на 20%, поэтому снижение уровня торговой наценки может повлечь убытки от продажи нефтепродуктов. В результате потребитель выиграет максимум 50 копеек на литре, но пострадает целая инфраструктура.

В НАУ мы уверены, снижение НДС и модернизация ставок акциза на топливо позволит эффективно решить комплекс острых проблем – снизить цены на топливо для промышленных и частных потребителей без ущерба для бюджета, детенизировать топливный рынок, поддержать внутренних производителей, повысить энергобезопасность и снизить импортозависимость Украины.