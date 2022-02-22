Оптовый рынок отреагировал на ослабление украинской валюты значительным ростом цен.

Во вторник, 22 февраля, цены на дизельное топливо в опте резко выросли, таким образом отреагировав на снижение курса гривны. Об этом сообщили в Консалтинговой группе “А-95” по итогам оперативного ценового мониторинга.

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Так, сегодня курс доллара на наличном рынке вырос до 29,18 грн, или на 60 коп. (+2,1%) по сравнению с понедельником, 21 февраля. На межбанковской бирже доллар торгуется на уровне 29,00 грн, тогда как вчера он стоил 28,68 грн.

Оптовый рынок отреагировал на это молниеносно:

в Киеве "Анвитрейд" поднял цену в мелком опте сразу на 1,10 грн/л, до 31,40 грн/л. Здесь же цена в крупном опте выросла сразу на 1 350 грн/т, до 36 800 грн/т за мозырский ресурс, в Надворной цена на дизель компании подскочила на 1,10 грн/л, до 31,80 грн/л;

компания "Ойл Транзит" с понедельника подняла ценники в среднем на 0,50 – 0,70 грн/л, предлагая цену 32 грн/л в Николаеве, Мелитополе, Кременчуге;

большой трейдер "Альянс Ойл Трейдинг" повысил цены на 1,10 грн/л сразу на всех своих базисах, до 31,50 – 31,80 грн/л;

столичный трейдер "ЗНГК" поднял цену на 0,70 – 0,90 грн/л, до 31,30 – 31,50 грн/л;

крупнейший трейдер "Альянс Энерго Трейд" поднял ценники на всех базисах в среднем на 1,00 – 1,10 грн/л.

Аналитики “А-95” обращают внимание, что мировые цены на нефть и нефтепродукты изменились незначительно, что подчеркивает приоритетность валютного фактора.