Гуртовий ринок відреагував на послаблення української валюти значним зростанням цін.

У вівторок, 22 лютого, ціни на дизельне пальне у гурті різко зросли, таким чином відреагувавши на зниження курсу гривні. Про це повідомили у Консалтинговій групі "А-95" за підсумками оперативного цінового моніторингу.

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Так, сьогодні курс долара на готівковому ринку зріс до 29,18 грн, або на 60 коп. (+2,1%) порівняно із понеділком, 21 лютого. На міжбанківській біржі долар торгується на рівні 29,00 грн, тоді як учора він коштував 28,68 грн.

Гуртовий ринок відреагував на це блискавично:

у Києві "Анвітрейд" підняв ціну у дрібному гурті відразу на 1,10 грн/л, до 31,40 грн/л. Тут же ціна у великому гурті зросла відразу на 1 350 грн/т, до 36 800 грн/т за мозирський ресурс, у Надвірній ціна на дизель компанії підскочила на 1,10 грн/л, до 31,80 грн/л;

компанія "Ойл Транзит" з понеділка підняла цінники в середньому на 0,50-0,70 грн/л, пропонуючи ціну 32 грн/л у Миколаєві, Мелітополі, Кременчуці;

великий трейдер "Альянс Ойл Трейдинг" підвищив ціни на 1,10 грн/л одразу на всіх своїх базисах, до 31,50-31,80 грн/л;

столичний трейдер "ЗНГК" підняв ціну на 0,70-0,90 грн/л, до 31,30-31,50 грн/л;

найбільший трейдер "Альянс Енерго Трейд" підняв цінники на всіх базисах у середньому на 1,00-1,10 грн/л.

Аналітики "А-95" звертають увагу, що світові ціни на нафту й нафтопродукти змінилися незначно, що підкреслює пріоритетність валютного чинника.