Після введення держрегулювання цін на пальне вартість палива на українських АЗС стабільно зростає. Середня ціна бензину А-95 вже дійшла до 32,81 грн/л. Дизель подорожчав до 32,13 грн/л.

Роздрібні мережі АЗС у період з 28 до 31 січня підвищили вартість палива в межах 0,2-1 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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На станціях мережі Shell бензини подорожчали на 0,84-1,1 грн/л: бензин А-92 – до 33,59 грн/л, бензин А-95 – до 34,25 грн/л. Ціна ДП зросла на 99 коп/л, до 33,84 грн/л. Дизельне паливо у мережі «БРСМ-Нафта» подорожчало на 26 коп/л, до 30,81 грн/л.

На станціях мережі "Авантаж" бензини подорожчали на 50 коп/л, ДП - на 1 грн/л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 31,45 грн/л, А-92 — до 32,45 грн/л, на ДП — до 31,35 грн/л.

У мережі Marshal на 60 коп./л зросли ціни на всі види палива. Мережі Chipo, Mango, Motto, Prime та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-0,8 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини та дизельне паливо на АЗС з 28 по 31 січня, грн/л: