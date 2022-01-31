После введения госрегулирования цен на топливо стоимость топлива на украинских АЗС стабильно растет. Средняя цена бензина А-95 уже достигла 32,81 грн/л. Дизель подорожал до 32,13 грн./л.

Розничные сети АЗС в период с 28 по 31 января повысили стоимость топлива в пределах 0,2-1 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях сети Shell бензины подорожали на 0,84-1,1 грн/л: бензин А-92 – до 33,59 грн/л, бензин А-95 – до 34,25 грн/л. Цена ДТ выросла на 99 коп/л, до 33,84 грн/л. Дизельное топливо в сети "БРСМ-Нефть" подорожало на 26 коп/л, до 30,81 грн/л.

На станциях сети "Авантаж" бензины подорожали на 50 коп/л, ГП – на 1 грн/л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,45 грн/л, А-92 – до 32,45 грн/л, на ДТ – до 31,35 грн/л.

В сети Marshal на 60 коп/л выросли цены на все виды топлива. Сети Chipo, Mango, Motto, Prime и другие повысили цены на горючее в пределах 0,2-0,8 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 28 по 31 января, грн/л: