Военное положение и связанные с ним перебои горючего могут заставить автомобилистов искать альтернативу, ведь автомобили могут ездить не только на бензине, дизеле или газе.

Все указанные ниже виды топлива не предназначены для автомобилей и, скорее всего, нанесут вред двигателю и топливной системе. Впрочем, если обстоятельства вынуждают ехать, а нормального горючего нет – риск может быть оправданным.

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Дизельные двигатели

Дизельный двигатель может работать не только на дизельном топливе, но и на многих видах масла. В первую очередь это касается старых дизелей с механической помпой. В качестве горючего можно использовать трансформаторное масло, подсолнечное масло, кокосовое масло, скипидар и даже старое, но очищенное отработанное масло от двигателей внутреннего сгорания.

Важный момент – консистенция. Если смазка слишком густая, дизель работать не сможет. Поэтому густые виды нужно разбавлять любым растворителем или бензином.

Конечно нормальной работы, ресурса и мощности ожидать не стоит. Скорее всего автомобиль будет сильно дымить и работать не на полную мощность, но возможность передвигаться все же будет.

Бензиновые двигатели

Бензиновые двигатели могут работать на этаноле, метаноле и даже на спирте. Также можно использовать бензин Калоша или растворитель. Это все актуально прежде всего для старых карбюраторных двигателей, но и более новые инжекторные системы также могут с этим справиться. Будет лучше, если эти виды горючего будут смешаны с обычным бензином.

Для того что б мотор сносно работал на чистом спирту нужно обогатить топливную смесь. Если оптимальное соотношение бензина и воздуха 14,7:1, то для спита это значение примерно 9:1. Использовать в качестве топлива водку, коньяк и прочие крепкие алкогольные напитки не получится, поскольку спирта в них недостаточно и слишком много воды.

Газ

Автомобильный газ пропан-бутан на самом деле такой же, как и бытовой в баллонах (в газовой сети другой – метан). Самая большая проблема здесь именно заправить автомобильный баллон. Однако если “выпотрошить” бытовой газовый редуктор, подключенный к бытовому газовому баллону, и подключить его к газовой магистрали автомобиля – работать будет. Здесь главная опасность кроется в достаточно высоком давлении, поэтому соединение должно быть надежным.