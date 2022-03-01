Постачання автозапчастин до Росії припинили більшість виробників: в галузі прогнозують початок дефіциту. Таким чином, через кілька місяців суттєва частка автопарку держави-агресорки зупиниться.

Більшість виробників автомобільних запчастин вже припинили постачання до Росії. Про це виданню повідомили в Асоціації дистриб'юторів автомобільних комплектуючих (АДАК). За словами представників асоціації, це пов'язано з різким падінням курсу рубля, невизначеністю з перспективами роботи на російському ринку та проблемами з логістикою. Однак насправді причина інша – напад Росії на Україну.

Читайте також: на чому може їхати автомобіль, якщо немає пального

Проблему з припиненням постачання запчастин з боку автобрендів підтвердили також офіційні дилери в Росії. За оцінками учасників ринку, запасів запчастин вистачить на 1-2 тижні, після чого виникне дефіцит.

Автозапчастини для СТО вже подорожчали вдвічі

"Запаси запчастин поки є на складах російських компаній, які співпрацюють з провідними виробниками запчастин, – розповів директор АДАК Олексій Певхенен. — Цих запасів вистачить на 1-2 тижні. Після чого почнеться дефіцит компонентів, які необхідні для обслуговування автотранспорту. Автопарк просто встане, його не буде чим обслуговувати. При цьому глобальні оптові компанії постачають автозапчастини на СТО, магазини тощо".

За оцінками експерта, вже в березні-квітні розпочнуться складнощі з покупкою найпопулярніших витратних матеріалів. Це масляні та повітряні фільтри, гальмівні колодки, диски, амортизатори, елементи підвіски.

При цьому, за оцінкою учасника ринку, більшість дистриб'юторів вже підвищили ціни у 1,5-2 рази. "У деяких випадках відпускна ціна зі складів зросла вдвічі. Продавці не знають, коли їм відновлять постачання, тож розпродаватимуть те, що є з максимальною маржинальністю", — повідомили в АДАК.

Як розповів Певхенен, один із найбільших виробників запчастин та автокомпонентів Bosch з кінця минулого тижня заблокував постачання запчастин на московські склади з Німеччини. Така ситуація, за словами експерта, є характерною для переважної більшості дистриб'юторів, які працюють за аналогічною схемою з іншими виробниками.

За словами експерта, у дефіциті – повна номенклатура популярних автозапчастин. Адже локалізованого виробництва автокомпонентів у Росії досі не налагоджено: автокомпанії організували власні заводи з локалізованим виробництвом та налагодили ланцюги постачальників, проте більшість партнерів іноземні.

"Власного виробництва автозапчастин у нас майже немає. Найбільше постачальників є у АвтоВАЗ, є свої виробництва запчастин у Kia, Hyundai, Toyota. У Калузі дрібні компанії-постачальники також локалізували виробництво запчастин. Але це стосується великих технологічних операцій. При цьому всі запчастини йдуть не на продаж, а на конвеєри складальні. Навіть якщо деякі заводи ще виготовляють потрібні запчастини, вони поставляють тільки на складальні підприємства. Їх не вдасться купити просто для обслуговування автомобілів. Для "АвтоВАЗу" з найбільшою локалізацією ситуація краща. Але їхні найновіші моделі побудовані на нових платформах і ось до них запчастин просто не буде", — вважають у АДАК.

Джерела видання у ряді автоконцернів підтвердили, що основні запчастини, наприклад, складну електроніку імпортують. За словами виробників, постачання ключових автокомпонентів зупинилось і тому у них немає можливості ані збирати нові моделі, ані відвантажувати потрібні запчастини для ремонту.

"Якщо нам закриють постачання автокомпонентів, то авторинок зупиниться. Адже машини треба постійно обслуговувати. Деякі країни можуть почати нарощувати постачання, щоб зайти в цей сектор, наприклад, Китай. Але на те, щоб налаштувати номенклатуру та постачання піде дуже багато часу. Оперативно закрити всі необхідні обсяги вони не зможуть", – вважає представник АДАК.