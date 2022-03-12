Близько половини виробництва неону, який потрібен для виготовлення чіпів в електроприлади, надавали дві українських компанії. Тепер вони припинили експорт. Це може зупинити електронну світову електронну та автомобільну промисловість вже через кілька місяців.

Два провідних постачальника неону в Україні, які виробляють близько половини світових запасів ключового інгредієнта для виготовлення чіпів, припинили свою діяльність з початком воєнного вторгнення в нашу незалежну державу, повідомляє Reuters.

Це може призвести до підвищення цін та погіршення ситуацію на ринку електроніки та автомобілів.

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Від 45% до 54% світового неону для напівпровідників, які використовуються для виробництва чіпів, постачались двома українськими компаніями, Ingas і Cryoin. За оцінками фахівців, світове споживання неону для виробництва мікросхем минулого року досягло близько 540 метричних тонн.

Наразі обидві фірми припинили свою діяльність, оскільки російські війська атакують міста по всій Україні, вбиваючи мирних жителів та руйнуючи ключову інфраструктуру.

Зупинка постачань неону ставить під загрозу виробництво чіпів, яких і без того не вистачало для мобільних телефонів, ноутбуків та автомобілів.

До вторгнення Ingas виробляв від 15 000 до 20 000 кубометрів неону на місяць для клієнтів у Тайвані, Кореї, Китаї, США та Німеччини, причому близько 75% припадало на індустрію чіпів.

Компанія базується в Маріуполі, який перебуває в облозі російських військ.

Інша компанія, Cryoin, який виробляв приблизно від 10 000 до 15 000 кубометрів неону на місяць, розташована в Одесі, вона припинила роботу 24 лютого в день вторгнення.

Міністерство економіки Тайваню, де знаходиться найбільший у світі контрактний виробник мікросхем TSMC, повідомило, що тайванські фірми вже зробили підготовчі роботи та мають "безпечні запаси" неону, тому найближчим часом не бачить жодних проблем з ланцюгом поставок.

Однак менші виробники чіпів можуть постраждати сильніше.

Український неон є побічним продуктом виробництва сталі. Цей газ також виробляє Китай, але ціни там неухильно зростають - лише з грудня вони зросли на 500%.