В Україні роблять проводку для світових автовиробників. Через бойові дії заводи зупинені і не можуть постачати продукцію автовиробникам. Ті, в свою чергу, змушені зупиняти конвеєри.

Porsche та BMW оголосили про закриття заводів у Європі через брак запчастин з України. Україна є ключовим виробником джгутів проводки для автомобілів цих компаній. Протягом останнього тижня заводи у країні були закриті.

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Porsche закриває завод у Лейпцигу до кінця наступного тижня, заявив у середу Volkswagen Group. Напередодні у вівторок увечері автовиробник BMW заявив, що кілька заводів, у тому числі завод Mini у Великій Британії, будуть змушені закритися.

Volkswagen, який володіє Porsche, вже закрив два заводи в Європі та попередив про подальші скорочення через дефіцит запчастин. Оскільки потік комплектуючих з України припиняється, автовиробники шукають способів підтримки своїх європейських потужностей. Заводи у Східній Європі та Північній Африці, що виробляють такі компоненти, можуть покрити дефіцит, але автомобільним заводам потрібен час, щоб їх отримати.