Другий рік поспіль світовий автопром відчуває серйозні проблеми. Спочатку через пандемію Covid-19 та серію локдаунів, а зараз – через дефіцит напівпровідників.

Збитки несуть майже усі автомобільні компанії світу, які призупиняють виробництво через брак мікросхем. Новинний простір заповнюють заяви автовиробників, які втрачають доходи через виробничі складнощі.

Зокрема, Ford зменшив обсяг виробництва на 700 тисяч автомобілів, концерн Stellantis не випустив 600 тисяч машин, група Renault – 415 тисяч, нестача General Motors сягли 86 тисяч авто.

І, схоже, що це ще не фінал.

Чи видно світло в кінці тунелю?

За оцінками консалтингової компанії AlixPartners, такий режим очікування коштуватиме автомобільним компаніям світу 210 мільярдів доларів цього року. Це означає, що у світі виробництво транспортних засобів скоротиться на 7,7 мільйонів одиниць.

Аналітики IHS Markit також переглянули свої прогнози щодо автовиробництва. За їх оцінками, у 2021 році на фоні нестачі мікросхем буде вироблено на 5 млн автомобілів, ніж очікувалося. У 2022 році експерти очікують, що виробництво скоротиться на 8,4 млн автомобілів.

Глобальні виробничі втрати вже вплинули і на продажі нових автомобілів. Ринок Німеччини у вересні впав на 25,7%, у Франції – на 20,5%, у Чехії – 16,2% в порівнянні з минулим роком. Тож обсяги продажів на більшості ринків значно нижче рівнів, що існували до Covid-19.

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З чого все почалося?

Через пандемію коронавірусу і карантинні обмеження люди по всьому світу стали проводити набагато більше часу вдома. Робота, розваги, спілкування перейшли в онлайн-формат. Все це призвело до різкого зростання попиту на електроніку. А це, своєю чергою, до дефіциту напівпровідників, які використовуються скрізь: від електричних зубних щіток до автомобілів.

Виробники чіпів перестали справлятися з різко збільшеними обсягами замовлень. Результати дефіциту відчули на собі, зокрема, представники автомобільної галузі.

Слід зазначити, що більшість великих світових автовиробників прорахувалися. На фоні пандемії коронавірусу на початку 2020 року прогнозувалось різке зниження попиту на авто, тому компанії скоротили замовлення на поставку чіпів. Проте попит знизився несуттєво, а з другої половини 2020-го у багатьох західних країнах почалося відновлення економіки.

Таким чином, автомобільна індустрія кинулася замовляти великі партії напівпровідників, але було вже пізно. Виробники мікросхем переорієнтувалися на інших замовників. І автокомпанії, по суті, опинилися у кінці черги.

Коронавірус і карантин – одна з головних причин. Проте, є й інші, не менш важливі. Зокрема, посуха на Тайвані – світовому лідері з виробництва напівпровідників, великі пожежі на двох японських напівпровідникових заводах, а також аномально холодна зима в американському Техасі. Усе це припинило виробництво чіпів. Велику роль зіграла і тривала американо-китайська “торгова війна” – США обмежили доступ китайських компаній до західних технологій.

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Хто править балом?

Мікросхеми часто розробляються одними компаніями-розробниками напівпровідників (Apple, Qualcomm або Nvidia), а виробляються на заводах інших компаній, які називаються ливарними.

Серед найбільш відомих великих виробників напівпровідників – компанії TSMC, Samsung, Intel Corp.

TSMC виробляє найскладніші мікросхеми. Його частка на світовому ливарному ринку більше, ніж частка трьох наступних конкурентів, разом узятих (понад 50%).

Компанія не стоїть на місці і постійно нарощує виробничі потужності: у 2020 році TSMС оголосила про плани з будівництва в Арізоні заводу з виготовлення чіпів. На цей проєкт TSMС вже виділила USD 3,5 млрд, а загальні витрати на напівпровідникову фабрику можуть досягти USD12 млрд.

Що буде далі?

Пандемія завдала шкоди планам поставок і порушила економічні прогнози, викликавши нестачу мікросхем. Така ситуація змушує підприємства скорочувати обсяги виробництва.

Практично всі великі виробники напівпровідникової продукції повідомляють про збільшення термінів виробництва та ріст цін на свою продукцію. За оцінками аналітиків International Data Corporation (IDC), доходи виробників мікросхем зростуть на 17,3% до кінця цього року, після чого сектор стабілізується і в середині 2022 року вийде з кризи.

Наразі такі виробники, як TSMC і Samsung, отримують підвищену кількість контрактних запитів, тому збільшують ціни на бронювання своїх виробничих ліній. До кінця року практично всі лінії виробників чіпів заброньовані на 100%. Тому деякі ІТ-компанії й автовиробники будуть змушені скоротити поставки своїх продуктів до середини наступного року.

Ближче до 2023 року на ринку можуть утворитись надлишкові потужності. Це відбудеться тоді, коли виробники завершать розширення своїх підприємств, розпочате в 2020-2021 роках. Може дійти до того, що деякі виробники зіткнуться з недовантаженням своїх виробничих потужностей і навіть їх простоєм в очікуванні нових контрактів. Проте постійне зростання попиту на мікропроцесори може збалансувати ринок.

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В перспективі зв’язки між виробниками мікросхем і автомобільною промисловістю стануть тіснішими. Адже технології та програмне забезпечення в автомобілях виходять на перший план.

Тож за невтішними прогнозами, дефіцит напівпровідників триватиме до 2023 року. Тому автовиробники шукають способи боротися з цією проблемою.

Зокрема, General Motors сподівається, що вдасться налагодити прямі відносини з виробниками чіпів, усунувши постачальників. Це дозволить концерну набагато швидше отримувати напівпровідники, а отже зменшити ризик збоїв, які впливають на виробництво. Крім того, GM виробляє і продає деякі моделі без систем старт-стоп, намагаючись зменшити кількість чіпів, необхідних для кожного автомобіля.

Експерти прогнозують, що зі збільшенням цін та термінів поставок нових автомобілів, все більше покупців будуть схилятися до вживаних авто. Звичайно, існує ймовірність відновлення продажів нових автомобілів після перебудови попиту і пропозиції. Однак, малоймовірно, що обсяги продажів відновляться настільки, щоб компенсувати втрачене виробництво у 2021 році.

А як у нас?

Криза, пов’язана з дефіцитом напівпровідників в Україні довгий час не так гостро відчувалась, як в країнах Європи. Більшості автовиробників і дилерів вдавалося задовольнити попит на автомобілі за рахунок надлишкових запасів транспортних засобів, що з'явилися за час карантину.

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Але наслідки глобального дефіциту вже проявляються і у нас. Кількість моделей, що стали дефіцитними, збільшується. Так само ростуть і строки поставки замовлень.

Замість підсумків

Світова автопромисловість переживає не прості часи. Уже другий рік поспіль автомобільній галузі не вдається стабілізувати ситуацію.

Аналітики покладають надію на фактор відкладеного попиту, за рахунок чого автовиробники зможуть частково компенсувати втрачений попит. І в цілому, ця чіп-криза ще раз показала, як важливо мати гнучкі бізнес-стратегії, сильні комунікації та вміння швидко адаптуватися до змін.

Автор: Прес-служба ФАУ