Який дефіцит електроніки? Яка ще криза через пандемію? Ні, не чули про таке. Lamborghini продала суперкарів більше, ніж будь-коли.

Італійський виробник люксових автомобілів відзвітував про продажі за три квартали цього року: по всьому світу було доправлено власникам 6902 автомобілі. При цьому, ще на рік у Lamborghini розписані замовлення.

Дізнайтесь також: Tesla відзвітувала про рекордні прибутки

У той час як автовиробники по всьому світу змушені скорочувати виробництво і зупиняти конвеєри, через глобальний дефіцит електроніки для автомобілів, Lamborghini не лише дотримується виробничих планів, а й б'є рекорди з продажів. Компанія оголосила, що в період з січня по вересень нинішнього року передала покупцям на 23% більше автомобілів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І навіть на 6% краще показників 2019 року.

Показники продажів вдалось покращити у всіх ключових для марки регіонах: Америці, ЄБСА (Європа, Близький Схід, Африка) та Азійсько-Тихоокеанському. На обох американських континентах за три квартали цього року було продано 2407 машин, у ЄБСА – 2622, а в Азії-Океанії – 1873.

Бестселером став кросовер Urus, що вподобало 4085 покупців. Це на чверть більше, ніж було продано за 9 місяців торік. Huracan придбало 2136 покупців, це на 28 відсотків кращий показник, ніж торік, а Aventador знайшов 681 замовника. Також частину обсягу складають дрібносерійні та унікальні моделі.

Фото: Lamborghini відзвітувала про рекордні продажі за три квартали 2021 року / Lamborghini