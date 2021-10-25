Какой дефицит электроники? Какой еще кризис из-за пандемии? Нет, не слышали о таком. Lamborghini продала суперкаров больше, чем когда-либо.

Итальянский производитель люксовых автомобилей отчитался о продажах за три квартала этого года: по всему миру было доставлено владельцам 6 902 автомобиля. При этом, еще на год у Lamborghini расписаны заказы.

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В то время как автопроизводители по всему миру вынуждены сокращать производство и останавливать конвейеры из-за глобального дефицита электроники для автомобилей, Lamborghini не только придерживается производственных планов, но и бьет рекорды по продажам. Компания объявила, что в период с января по сентябрь нынешнего года передала покупателям на 23% больше автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И даже на 6% лучше показателей 2019 года.

Показатели продаж удалось улучшить во всех ключевых для марки регионах: Америке, ЕБСА (Европа, Ближний Восток, Африка) и Азиатско-Тихоокеанском. На обоих американских континентах за три квартала этого года было продано 2 407 машин, в ЕБСА – 2 622, а в Азии-Океании – 1 873.

Бестселлером стал кроссовер Urus, понравившийся 4 085 покупателям. Это на четверть больше, чем было продано за 9 месяцев прошлого года. Huracan приобрели 2 136 покупателей, это на 28 процентов лучший показатель, чем в прошлом году, а Aventador нашел 681 заказчика. Также часть объема составляют мелкосерийные и уникальные модели.

Фото: Lamborghini отчиталась о рекордных продажах за три квартала 2021 года / Lamborghini