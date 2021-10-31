Второй год подряд мировой автопром испытывает серьезные проблемы. Сначала из-за пандемии Covid-19 и серии локдаунов, а сейчас – из-за дефицита полупроводников.

Убытки несут почти все автомобильные компании мира, которые приостанавливают производство из-за нехватки микросхем. Новостное пространство заполняют заявления автопроизводителей, которые теряют доходы из-за производственных сложностей.

В частности, Ford снизил объем производства на 700 тысяч автомобилей, концерн Stellantis не выпустил 600 тысяч машин, группа Renault – 415 тысяч, нехватка General Motors достигла 86 тысяч авто.

И, похоже, что это еще не финал.

Виден ли свет в конце тоннеля?

По оценкам консалтинговой компании AlixPartners, такой режим будет стоить автомобильным компаниям мира 210 миллиардов долларов в этом году. Это означает, что в мире производство транспортных средств сократится на 7,7 миллионов единиц.

Аналитики IHS Markit также пересмотрели свои прогнозы по автопроизводству. По их оценкам, в 2021 году на фоне нехватки микросхем будет произведено на 5 млн автомобилей меньше, чем ожидалось. В 2022 году эксперты ожидают, что производство сократится на 8,4 млн автомобилей.

Глобальные производственные потери уже повлияли и на продажи новых автомобилей. Рынок Германии в сентябре упал на 25,7%, во Франции – на 20,5%, в Чехии – 16,2% по сравнению с прошлым годом. Поэтому объемы продаж на большинстве рынков значительно ниже уровней, существовавших до Covid-19.

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С чего все началось?

Из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений люди по всему миру стали проводить гораздо больше времени дома. Работа, развлечения, общение перешли в онлайн-формат. Все это привело к резкому росту спроса на электронику. А это, в свою очередь, к дефициту полупроводников, которые используются везде: от электрических зубных щеток до автомобилей.

Производители чипов перестали справляться с резко возросшими объемами заказов. Результаты дефицита ощутили на себе, в частности, представители автомобильной отрасли.

Следует отметить, что большинство крупных мировых автопроизводителей просчитались. На фоне пандемии коронавируса в начале 2020 года прогнозировалось резкое снижение спроса на авто, поэтому компании сократили заказы на поставку чипов. Однако спрос снизился несущественно, а со второй половины 2020-го во многих западных странах началось восстановление экономики.

Таким образом, автомобильная индустрия бросилась заказывать крупные партии полупроводников, но было уже поздно. Производители микросхем переориентировались на других заказчиков. И автокомпании, по сути, оказались в конце очереди.

Коронавирус и карантин – одна из главных причин. Тем не менее есть и другие, не менее важные. В частности, засуха на Тайване – мировом лидере по производству полупроводников, крупные пожары на двух японских полупроводниковых заводах, а также аномально холодная зима в американском Техасе. Все это остановило производство чипов. Большую роль сыграла и длительная американо-китайская “торговая война” – США ограничили доступ китайских компаний к западным технологиям.

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Кто правит балом?

Микросхемы часто разрабатываются одними компаниями-разработчиками полупроводников (Apple, Qualcomm или Nvidia), а производятся на заводах других компаний, которые называются литейными.

Среди наиболее известных крупных производителей полупроводников, компании TSMC, Samsung, Intel Corp

TSMC производит самые сложные микросхемы. Его доля на мировом литейном рынке больше, чем доля трех последующих конкурентов вместе взятых (более 50%).

Компания не стоит на месте и постоянно наращивает производственные мощности: в 2020 году ТЅМС объявила о планах по строительству в Аризоне завода по изготовлению чипов. На этот проект ТЅМС уже выделила 3,5 миллиарда долларов, а общие затраты на полупроводниковую фабрику могут достичь 12 миллиардов долларов.

Что будет дальше?

Пандемия нанесла ущерб планам поставок и нарушила экономические прогнозы, вызвав нехватку микросхем. Такая ситуация вынуждает предприятия сокращать объемы производства.

Практически все крупные производители полупроводниковой продукции сообщают об увеличении сроков производства и росте цен на свою продукцию. По оценкам аналитиков International Data Corporation (IDC), доходы производителей микросхем вырастут на 17,3% до конца этого года, после чего сектор стабилизируется и в середине 2022 года выйдет из кризиса.

Сейчас такие производители, как TSMC и Samsung, получают повышенное количество контрактных запросов, поэтому увеличивают цены на бронирование своих производственных линий. К концу года практически все линии производителей чипов забронированы на 100%. Поэтому некоторые ІТ-компании и автопроизводители будут вынуждены сократить поставки своих продуктов к середине следующего года.

Ближе к 2023 году на рынке могут образоваться избыточные мощности. Это произойдет тогда, когда производители завершат расширение своих предприятий, начатое в 2020-2021 годах. Может дойти до того, что некоторые производители столкнутся с недогрузкой производственных мощностей и даже их простоем в ожидании новых контрактов. Однако постоянный рост спроса на микропроцессоры может сбалансировать рынок.

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В перспективе связи между производителями микросхем и автомобильной промышленностью станут теснее. Ведь технологии и программное обеспечение в автомобилях выходят на первый план.

По неутешительным прогнозам дефицит полупроводников продлится до 2023 года. Поэтому автопроизводители ищут способы бороться с этой проблемой.

В частности, General Motors надеется, что удастся наладить прямые отношения с производителями чипов, устранив поставщиков. Это позволит концерну гораздо быстрее получать полупроводники, а следовательно уменьшить риск сбоев, которые влияют на производство. Кроме того, GM производит и продает некоторые модели без систем старт-стоп, пытаясь уменьшить количество чипов, необходимых для каждого автомобиля.

Эксперты прогнозируют, что с увеличением цен и сроков поставок новых автомобилей, все больше покупателей будут склоняться к подержанным авто. Конечно, существует вероятность возобновления продаж новых автомобилей после перестройки спроса и предложения. Однако, маловероятно, что объемы продаж восстановятся настолько, чтобы компенсировать потерянное производство в 2021 году.

А как у нас?

Кризис, связанный с дефицитом полупроводников в Украине долгое время не так остро ощущался, как в странах Европы. Большинству автопроизводителей и дилеров удавалось удовлетворить спрос на автомобили за счет избыточных запасов транспортных средств, что появились за время карантина.

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Но последствия глобального дефицита уже проявляются и у нас. Так же растут и сроки поставки заказов.

Вместо итогов

Мировая автопромышленность переживает не простые времена. Уже второй год подряд автомобильной отрасли не удается стабилизировать ситуацию.

Аналитики возлагают надежду на фактор отложенного спроса, за счет чего автопроизводители смогут частично компенсировать утраченный спрос. И в целом, этот чип-кризис еще раз показал, как важно иметь гибкие бизнес-стратегии, сильные коммуникации и умение быстро адаптироваться к изменениям.

Автор: Пресс-служба ФАУ