Несколько советов при возникшем дефиците новых автомобилей от эксперта авторынка Александра Товстонога.

Украину постигла та же участь, что и в развитых странах мирах – купить новый автомобиль стало большой проблемой. Из-за дефицита электрочипов многие автопроизводители приостановили производство или же выпускают продукцию без определенных компонентов, и отправляют на склады до получения полупроводников. В связи с этим купить многие автомобили в украинских автосалонах стало проблематично.

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Автоэксперт Александр Товстоног, проработав долгое время продавцом новых автомобилей, пережил два подобных кризиса. Сегодня он предлагает несколько способов получения автомобиля в таких условиях. Причем они особо не зависят от выбранного вами бренда и модели – у всех ситуация похожа.

Что покупатель может сделать, если сейчас купить нечего:

1. Готов ждать машину столько, сколько нужно

В этом случае:

Вам предложат заключить договор – скорее всего на авто 2022 года выпуска

Возьмут небольшую предоплату (до 10% от стоимости авто)

Поставят громадный срок поставки (может даже год)

Не гарантируют сохранение цены.

Плюсы нужный автомобиль вы когда-нибудь дождетесь, а если ситуация поменяются к лучшему – может и получите авто в первых рядах (так как заключили договор и внесли задаток) Минусы потеряете время и не получите гарантий цены и сроков.

Также есть призрачная надежда, что в случае отказа какого-нибудь клиента из более ранней цепочки поставок на подобный заказ, вам быстрее предоставят машину. Но на это рассчитывать не стоит.

В этом случае вы, как во времена Советского Союза, становитесь в очередь и надеетесь, что ваша машина вас найдет как можно раньше. Но если вы все-таки устанете ждать – с вами договор разорвут и предоплату, скорее всего, вернут.

Дорогие автомобили разбирают не так быстро, как бюджетные. Поэтому можно попытаться одолжить денег на них или взять кредит.

2. Перенесу покупку до лучших времен

Раз сейчас такая ситуация, тогда отложу свое приобретение на неопределенный срок - когда уже будет понятно со сроками, ценами, комплектациями и т.д. Это грамотное решение, которое не влечет за собой резких и спонтанных действий.

Плюсы сохраните свои деньги и нервы Минусы останетесь без нового авто на непонятный срок, и потом можете заплатить за него дороже

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3. Буду искать свою машину по всей стране, пока не найду.

Если так, то сразу запаситесь терпением, но что-то из этого может и получится. Во времена дефицита на какие-то модели мы всегда получали множество звонков из других городов:

- Есть у вас такая машина? Если есть - завтра приезжаю, с деньгами.

Это клиенты, которые в своих городах получили отказ и пытаются что-то найти в другом месте. Такое иногда бывает, что в другом салоне что-то находится, но это больше случайность. Сейчас у многих автоимпортеров прямо на сайте доступен склад автомобилей, который виден покупателям. Поэтому иногда звонить нет смысла – вся информация есть онлайн. Но если такого сервиса у бренда нет, стоит позвонить по дилерам, и даже неофициальным.

Что следует делать:

открываете интернет и находите координаты всех автосалонов нужного вам бренда по Украине

прозваниваете каждый из них с одним и тем же вопросом

слушаете ответы и возможные альтернативные варианты

если не нашли – звоните дальше.

Такие приемы иногда срабатывают в самом начале процесса дефицита, но чем дальше – тем меньше вероятность положительного исхода. Там тоже есть свои клиенты, которым нужны машины.

Плюсы вдруг повезет? Минусы можете только потерять время

Иногда на одну машину может быть несколько желающих.

4. Беру то, что есть

Если вы твердо решили в ближайшее время обзавестись новым автомобилем, ищите хотя бы что-то похожее по характеристикам и цене.

Хотел Toyota Corolla – беру Suzuki S4, выбирал Camry – пересадили на Ford Kuga. Это примеры из реальной жизни. Приезжайте в мультбрендовые салоны, звоните, как в предыдущем пункте, по всем возможным точкам – может что-то и найдете. Сейчас самое золотое время для застоявшихся, по разным причинам, брендам и моделям – наконец-то дошла очередь и до них. Но их тоже на всех не хватит – кто быстрее, тот и хозяин.

Плюсы получите новую машину Минусы не того бренда, о котором мечтали. Но кто знает - может сейчас откроете для себя что-то новое.

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5 Покупаю подержанный автомобиль в Украине

При наличии определенного бюджета всегда можно найти достаточно предложений на рынке подержанных автомобилей. Они могут быть разного возраста и состояния, но обязательно уже стоящие на госрегистрации.

В такое время активизируются спекулянты, которые смогли купить недавно что-то новое в салоне, поставить на учет и тут же продавать на рынке – но уже дороже. Люди, которым очень нужна такая машина, часто готовы переплатить в подобных ситуациях.

Особенно это касается дефицитных моделей, которых и в хорошее время было немного.

Плюсы машину купите, сэкономите на регистрации. Минусы возьмете не новую, а со всеми вытекающими отсюда последствиями - может быть даже хорошо переплатите.

6 Заказываете и везете БУ авто из-за границы

Сейчас есть несколько альтернатив - Америка, Европа, Корея… Если у вас есть время подождать 2-3 месяца, то этот вариант может помочь в решении вопроса с новым транспортом. Там можно подобрать качественный одно-двухгодичный автомобиль с нормальной сервисной историей. Выбор машин на аукционах США сейчас максимальный, пока их прибывает больше, чем успевают продавать. Долго ли продержится такая ситуация неизвестно, я думаю сейчас динамика продаж там будет только увеличиваться.

Резюме Авто24

В любом случае стоит подходить к покупке нового авто сознательно - т.е. рассмотрев все приемлемые для вас варианты и приняв взвешенное решение.

Любая покупка – процесс эмоциональный и каждый профессиональный продавец может аккуратно “качнуть” клиента в сторону нужного ему товара. Поэтому будьте хладнокровными, берите информацию с разных источников и анализируйте ее.

Выбирайте правильные автомобили!