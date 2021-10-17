Ті щасливі люди, яким хоча б раз у житті доводилося купувати нову машину в автосалоні, знають, що разом з машиною покупцеві пропонують цілий перелік додаткового обладнання. Когось цей список радує, когось лякає – а що з ним робити насправді?
Додаткове обладнання – обов’язковий пункт в алгоритмі покупки нової машини. Майже у кожному автосалоні є дільниця, яка так і називається: допобладнання. Продавець автомобіля пропонує покупцеві додати до машини те, чим її не наділили на конвеєрі автозаводу.
Поставтеся до запропонованого менеджером переліку обладнання серйозно: з одного боку, це недешево, з іншого – тут будуть необхідні речі
Зовні все цілком логічно: для клієнта – зручність та економія часу, для автодилера – додатковий заробіток. Але чомусь далеко не кожен покупець погоджується бодай на половину позицій із запропонованого менеджером списку.
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Що пропонують в автосалоні в якості додаткового обладнання:
- Антикорозійну обробку кузова
- Підкрилки
- Бризковики
- Захисна сітка радіатора
- Килимки для салону
- Охоронну систему (сигналізацію)
- Вітровики на вікна та мухобійку на капот
- Тонування вікон
- Підігрів сидінь
- Якісна акустика
- Парктронік
- Електричні склопідйомники
- Світлодіодні лампи у фари
- Шумо-віброізоляція
Деякі речі у цьому списку справді необхідні кожному українському автомобілісту, деякі потрібні лише частині автовласників, деякі – відвертий тюнінг з категорії “на любителя”.
Краще до оформлення покупки уявляти, що саме з додаткового обладнання та аксесуарів може вас зацікавити
Оголошуючи “весь список”, представник автосалону, між іншим, може сказати, що самостійне встановлення допобладнання призведе до втрати гарантії. Якщо ви маєте у планах справді встановити щось самостійно або на неофіційній СТО, добийтеся чіткої офіційної відповіді на питання, які саме роботи вважатимуть порушенням умов гарантії на весь автомобіль.
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Наприклад, навряд чи можна вважати таким навіску бризковиків або тонування вікон. При тому такі масштабні втручання в електрообладнання та бортову електроніку, як інсталяція охоронної системи, вважаються порушенням гарантійних умов цілком справедливо.
З іншого боку, майте на увазі, що монтаж допобладнання для СТО дилерського сервісу – не основний вид діяльності. Тож не варто думати, що всі роботи будуть виконані краще, ніж у спеціалізованій майстерні – наприклад, яка багато років займається лише інсталяцією “музики” та охоронних систем.
Що замовляти в автосалоні
Головна проблема із покупкою або встановленням додаткового обладнання в автосалоні – у великій ціні, яка іноді може в рази перевищувати ціну тих самих аксесуарів або послуг на незалежній СТО чи в магазині. Але не поспішайте відмовлятися від усього “оптом” – на деякі пропозиції менеджера варто погодитися.
Охоронна система – це те, що необхідно майже всім покупцям нового автомобіля у нашій країні
Сигналізація Електроніку більшості сучасних автомобілів не так вже просто “подружити” з охоронними системами. Тому щоб уникнути ймовірності дрібних або і великих проблем з електрикою, а головне – заради збереження гарантії, варто погодитися на встановлення “сигналки” саме в автосалоні.
Антикорозійна обробка. Прийняття рішення про необхідність цієї процедури – окрема тема. Але якщо принципово питання буде вирішено позитивно, варто розглянути варіант “задувки” саме в автосалоні. Річ у тому, що офіційний сервіс має робити цю непросту процедуру за протоколом автовиробника. В той час як сторонні майстерні з антикоробробітку (до речі, дуже малочисельні) не завжди знають всі тонкощі будови кузова кожної моделі авто.
Якщо у ваших планах встановлення більш потужного світла на авто, краще робити це у дилера, нехай навіть це буде не відразу після покупки
LED-лампи. Якщо ви твердо переконані, що вам потрібне буде світло більш потужне, ніж рідне (між іншим, це не завжди законно) обговоріть подробиці із фахівцями автосалону. Якщо вони пообіцяють, що з їхніми діодними лампами ваші фари матимуть правильні параметри променю і не засліплюватимуть інших водіїв, варто погодитися, навіть якщо ціна буде завищеною. Річ у тому, що придбати LED-лампи на стороні і встановити їх самостійно ви зможете. Але не факт, що потім вам зможуть відрегулювати фари – оскільки на ринку дуже багато діодних ламп, які не дозволяють зробити це в принципі.
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Підігрів сидінь та електричні склопідйомники. Коли вам в якості додаткового обладнання пропонують щось із опцій, які можуть бути на вашій машині з заводу, поцікавтеся в менеджера, які саме компоненти використовуватися. Варто розглянути цю пропозицію, якщо дилер встановить у штатні місця оригінальні кнопки склопідйомників або увімкнення підігріву. Ще краще, якщо, скажімо, і приводи та нагрівальні елементи будуть ухвалені виробником. Адже неофіційні інсталятори такого обладнання часом бувають схильні до бюджетних рішень, що буває помітно навіть зовні.
В якості аргументу під час торгу з менеджером щодо додаткового обладнання можна попросити подарунок від салону: наприклад, такий набір
Насамкінець нагадаємо, що ніхто не забороняє вам встановити обладнання або придбати запропоновані аксесуари пізніше, коли у вас з’являться на це кошти, або, наприклад, під час найближчого планового ТО.
Рекомендація Авто24
Може таке бути, що купуючи нову машину в автосалоні, ви витратили на неї всі наявні гроші, не залишивши нічого для покупки найнеобхідніших аксесуарів. У такому випадку не посоромтеся опитати друзів – можливо, хтось дасть вам “напрокат” або назавжди щось із своїх старих запасів: килимки від давно проданої машини, магнітолу чи динаміки до неї, накидки на сидіння тощо. З часом, коли ваші фінансові справи після масштабної покупки стабілізуються, можна буде докупити ці речі в магазині або тому ж автосалоні.
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