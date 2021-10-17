Те счастливые люди, которым хотя бы раз в жизни приходилось покупать новую машину в автосалоне, знают, что вместе с машиной покупателю предлагают целый перечень дополнительного оборудования. Кого-то этот список радует, кого-то пугает – а что с ним делать на самом деле?

Дополнительное оборудование – обязательный пункт в алгоритме покупки новой машины. Почти в каждом автосалоне есть участок, который так и называется: допоборудование. Продавец автомобиля предлагает покупателю добавить к машине то, чем ее не наделили на конвейере автозавода.

Отнеситесь к предложенному менеджером перечню оборудования серьезно: с одной стороны, это дорого, с другой – здесь будут необходимые вещи

Внешне все вполне логично: для клиента – удобство и экономия времени, для автодилера – дополнительный заработок. Но почему-то далеко не каждый покупатель соглашается даже на половину позиций из предложенного менеджером списка.

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Что предлагают в автосалоне в качестве дополнительного оборудования:

Антикоррозийную обработку кузова

Подкрылки

Брызговики

Защитную сетку радиатора

Коврики для салона

Охранную систему (сигнализацию)

Ветровики на окна и мухобойку на капот

Тонирование окон

Подогрев сидений

Качественную акустику

Парктроник

Электрические стеклоподъемники

Светодиодные лампы в фары

Шумо– виброизоляцию

Некоторые вещи в этом списке действительно необходимы каждому украинскому автомобилисту, некоторые нужны только части автовладельцев, некоторые – откровенный тюнинг из категории “на любителя”.

Лучше до оформления покупки представлять, что именно из дополнительного оборудования и аксессуаров может вас заинтересовать

Объявляя “весь список”, представитель автосалона между прочим может сказать, что самостоятельная установка допоборудования приведет к потере гарантии. Если у вас в планах действительно установить что-то самостоятельно или на неофициальной СТО, добейтесь четкого официального ответа на вопрос, какие именно работы будут считать нарушением условий гарантии на весь автомобиль.

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Например, вряд ли можно считать навеску брызговиков или тонирование окон. При этом такие масштабные вмешательства в электрооборудование и бортовую электронику, как инсталляция охранной системы, считаются нарушением гарантийных условий вполне справедливо.

С другой стороны, имейте в виду, что монтаж допоборудования для СТО дилерского сервиса – не основной вид деятельности. Поэтому не стоит думать, что все работы будут выполнены лучше, чем в специализированной мастерской – например, которая много лет занимается только установкой "музыки" и охранных систем.

Что заказывать в автосалоне

Главная проблема с покупкой или установкой дополнительного оборудования в автосалоне – в большой цене, которая иногда может в разы превышать цену тех же аксессуаров или услуг на независимой СТО или в магазине. Но не спешите отказываться от всего "оптом" – на некоторые предложения менеджера стоит согласиться.

Охранная система – это то, что необходимо почти всем покупателям нового автомобиля в нашей стране

Сигнализация Электронику в большинстве современных автомобилей не так уж просто "подружить" с охранными системами. Поэтому во избежание вероятности мелких или и больших проблем с электричеством, а главное – ради сохранения гарантии следует согласиться на установление "сигналки" именно в автосалоне.

Антикоррозийная обработка. Принятие решения о необходимости этой процедуры – отдельная тема. Но если принципиально вопрос будет решен положительно, стоит рассмотреть вариант "задувки" именно в автосалоне. Дело в том, что официальный сервис должен делать эту непростую процедуру по протоколу автопроизводителя. В то время как сторонние мастерские по антикор обработке (кстати, очень малочисленные) не всегда знают все тонкости строения кузова каждой модели авто.

Если в ваших планах установка более мощного света на авто, лучше делать это у дилера, пусть даже это будет не сразу после покупки

LED-лампы. Если вы твердо убеждены, что вам нужен будет свет более мощный, чем родной (между прочим, это не всегда законно), обсудите подробности со специалистами автосалона. Если они пообещают, что с их диодными лампами ваши фары будут иметь правильные параметры луча и не ослеплять других водителей, стоит согласиться, даже если цена будет завышенной. Дело в том, что приобрести LED-лампы на стороне и установить их самостоятельно вы сможете. Но не факт, что потом вам смогут отрегулировать фары – поскольку на рынке очень много диодных ламп, которые не позволяют сделать это в принципе.

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Подогрев сидений и электрические стеклоподъемники. Когда вам в качестве дополнительного оборудования предлагают что-то из опций, которые могут быть на вашей машине с завода, поинтересуйтесь у менеджера, какие именно компоненты будут использоваться. Стоит рассмотреть это предложение, если дилер установит в штатные места оригинальные кнопки стеклоподъемников или включения подогрева. Еще лучше, если, скажем, и приводы, и нагревательные элементы будут одобрены производителем. Дело в том, что неофициальные инсталляторы такого оборудования порой бывают склонны к бюджетным решениям, что бывает заметно даже внешне.

В качестве аргумента во время торга с менеджером по дополнительному оборудованию можно попросить подарок от салона: например, такой набор

Наконец напомним, что никто не запрещает вам установить оборудование или приобрести предложенные аксессуары позже, когда у вас появятся на это средства, или, например, во время ближайшего планового ТО.

Рекомендация Авто24

Может такое быть, что покупая новую машину в автосалоне, вы потратили на нее все имеющиеся деньги, не оставив ничего для покупки самых необходимых аксессуаров. В таком случае не постесняйтесь опросить друзей – возможно, кто-то даст вам "напрокат" или навсегда что-то из своих старых запасов: коврики от давно проданной машины, магнитолу или динамики к ней, накидки на сиденья и тому подобное. Со временем, когда ваши финансовые дела после масштабной покупки стабилизируются, можно будет докупить эти вещи в магазине или том же автосалоне.

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