Когда покупатель определяется с маркой и моделью своего будущего авто, наступает день похода в автосалон. Там его ждут реальные автомобили и продавцы-консультанты, которые с одной стороны помогут, а с другой – могут создать дополнительные сложности в проблеме выбора.

Мы советуем отнестись к визиту в автосалон как можно серьезнее. Даже если вы уже имели возможность познакомиться с машиной, которая вас интересует, у коллеги, на парковке и т. п, все равно стоит посетить официального дилера и послушать аргументы компетентных профессионалов и выяснить различные варианты покупки.

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Да, в большой степени это будет рекламная речь со стороны продавца, но следует признать, что покупателей в таких местах не обманывают. То есть вы можете задавать любые неудобные вопросы, и даже если прямого ответа не получите, сможете понять то, что вас интересует.

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Подготовьте (запишите) заранее вопросы, которые наиболее важны для вас – даже те, которые вы вроде бы выяснили для себя. От хорошего специалиста всегда можно услышать что-то новое.

Лучше предварительно поговорить с владельцами подобной модели, и приготовить для продавца-консультанта вопросы о ее проблемах. Чтобы он либо подтвердил, либо опроверг негатив.

Если вы едете в автосалон из другого города, заранее позвоните и уточните наличие в шоу-руме интересных для вас моделей (пусть даже с другим двигателем или в другой комплектации). Очень важно вдумчиво "потрогать руками" все нужные модели и сравнить их, когда они стоят рядом.

Во время визита в салон не отказывайтесь от услуг продавца-консультанта. В конце концов, только он может дать скидку от объявленного прайса

Советуем вам подготовить запасной вариант – автосалон другого бренда, где продаются машины того же класса и/или того же ценового сегмента, на который вы как будто нацелились окончательно.

Выслушайте все, что будет говорить вам консультант, не перебивайте: их речи обычно взвешенные и насыщенные информацией.

Стоит сообщить продавцу-консультанту о том, что у вас есть альтернативный вариант покупки – модель другой марки, и попросите его рассказать о недостатках модели конкурентов.

Выслушивая предложения по кредиту, выясняйте все варианты кредитования и просите их распечатки, чтобы иметь возможность сравнить и обдумать их дома.

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Скажите продавцу, что собираетесь посетить еще и салон другого бренда. Это полезно сразу по двум причинам: с точки зрения финансов (вам могут предложить дополнительные скидки или существенные подарки) и с точки зрения получения дополнительной информации – сравнение двух моделей. То же самое проделайте и в другом автосалоне.

В автосалоне можно торговаться. Если менеджер увидит, что для вас на самом деле важна каждая тысяча гривен, он предложит вам либо скидку (такая возможность есть не всегда), либо существенные подарки – бесплатную антикоробработку, охранную систему, коврики, страховку и тому подобное.

В автосалоне вы получите много информации о различных комплектациях выбранной модели. Чтобы ничего не спутать, возьмите домой бумажные буклеты со всеми данными

На прощание желательно взять визитку менеджера (консультанта), с которым вы общались. Собственно,через день-два он вам сам позвонит и поинтересуется вашим окончательным решением, и вы сможете уточнить те вопросы, которые остались для вас неясными.

Рекомендация Авто24

Автомобиль стоит немалых денег, поэтому очень важно приобрести именно то, что вам нужно. При выборе модели будьте придирчивы. Пользуйтесь только надежными источниками информации, проверяйте услышанное от посторонних лиц. Имейте в виду, что одни источники могут несколько недоговаривать или слишком приукрашивать действительность из корыстных соображений (например, консультанты в салоне), а другие – по неведению или из стремления повысить значимость собственной персоны (владельцы авто определенной марки).

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