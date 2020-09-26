Работа в службе доставки сегодня – реальный шанс в большом городе зарабатывать на жизнь и даже немного больше. И чем "правильнее" у тебя транспорт, тем больше ты успеешь доставить – а значит, и заработать. Но как купить "колеса", которые помогут, а не обанкротят тебя?

Есть курьеры, которые обходятся метро. Есть профессиональные курьеры на электросамокатах, моноколесах, велосипедах, есть скутеристы и даже байкеры с логотипами служб доставки. Но только автомобиль дает максимальный комфорт и безопасность – причем как перевозчику, так и его грузу.

Собственный автомобиль поможет курьеру выполнять больше заданий, а значит, зарабатывать больше денег

Поэтому предлагаем наш рейтинг машин для службы доставки, с учетом различных условий работы. Предупредим, что принимаем во внимание только типичную украинскую доставку – то есть работу с компактными посылками, для которых не нужен большой багажный отсек.

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Ravon R2

Это один из самых дешевых новых автомобилей достойного качества, который можно приобрести сегодня в Украине. Он комфортный, удобный и надежный, к тому же обязательно будет с автоматической трансмиссией (классический автомат с гидротрансформатором!), что очень уместно при разъездах по городским улицам.

Понятно, что в сравнении с подержанными машинами новенький “Равон” обойдется недешево, но с годами эта модель мало теряет цену. Имейте это в виду, если рассчитываете использовать R2 в службе доставки более или менее длительный период.

Smart Fortwo

Очень компактная, стильная (и недешевая в новом виде) машинка, которая до сих пор привлекает внимание окружающих. В Украине предлагается немало вариантов всех поколений, в том числе с кузовом кабриолет. Примите, однако, во внимание несколько ее минусов.

Внутренний объем "Смарта" очень мал – это раз, его силовой агрегат не очень долговечен – это два, так что вам почти гарантированно придется серьезно ремонтировать двигатель – это три. Зато все будут видеть, что вы человек неординарный и готовый на решительные поступки. Да и возможность парковаться “поперек” многого стоит.

“Таврия” ЗАЗ-1102

Это будет машина либо для не очень интенсивной эксплуатации, либо вариант на короткий срок. Поскольку, во-первых, найти сегодня “Таврию” в хорошем состоянии нелегко, а во-вторых, запчасти для нее часто некачественные и, представьте себе, не такие уж и дешевые. Взамен вы получите немаленький кузов хэтчбек с возможностью загружать предметы через большую заднюю "ляду", неприхотливость к сервису, прочную подвеску и резвый и экономичный двигатель.

Не бойтесь экземпляров с переваренным кузовом или после капремонта двигателя – многие из первых владельцев “Таврии” были заботливыми и технически подкованными людьми, и ремонт делали “на века”.

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Daewoo Matiz

С точки зрения курьера это будет примерно то же, что и “Таврия”, но в “иномарочном” исполнении. Машинка хоть и маленькая, но имеет пять дверей, достаточно надежна и удобна в управлении. Однако имейте в виду, что в дальних путешествиях она не так хороша, как в городе.

В отличие от ЗАЗа, старые экземпляры “Матиза” чаще всего по-настоящему изношены и запущены. А самая страшная черта маленького "корейца" – коррозия, которая беспощадно съедает кузов, при том что качественный антикор этой дешевой машинке первые владельцы при покупке делали нечасто.

Hyundai i10

С этой машинкой вас мало кто заподозрит в курьерской деятельности, если для вас это имеет значение. Можно даже говорить о некоторых представительских функциях i10, поскольку эта симпатичная модель в свое время имела имидж машины, купленной для жены или любимой девушки.

Сейчас продается много Hyundai i10, недавно пригнанных из Европы. Специально искать такую не стоит, ведь европейцы продают все авто только со значительным пробегом, в то время как в Украине малыши А-класса сплошь и рядом имеют небольшой пробег, посолько часто являются второй машиной в семье.

Renault Logan/Sandero

Автомобиль сам по себе очень простой, но выносливый и надежный, особенно – в отличие от приведенных здесь компактных машинок – если вам придется мотаться не очень хорошими дорогами. Рассмотреть этот вариант стоит еще и потому, что этот вместительный автомобиль может служить вам одновременно и семейным – в свободное от деловых разъездов время.

Правда, машина простецкая не только в техническом плане, но и внешне, то есть в имиджевом смысле. И будьте осторожны – не нарвитесь на Logan из такси, которых сейчас очень много на рынке.

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Lanos

Да, Lanos, просто Lanos. Независимо от бренда (а он может быть Daewoo, Chevrolet, ZAZ а то и FSO) это будет безотказная и неприхотливая “лошадка”.

Выбор запчастей очень широк по цене и качеству. Все двигатели не отличаются экономичностью, но безоговорочный плюс Lanos'а в том, что очень много подержанных экземпляров имеет ГБО, и при том его наличие существенно на цену не влияет. А возможность экономить на горючем для курьерской машины – один из решающих факторов.

Рекомендация Авто24

Мы надеемся, вы понимаете, что главное для машины курьера – чтобы она все время ездила. Поэтому не обращайте внимания на "жирность" комплектации, на цвет, сервоприводы и диаметр “литья” – выбирайте максимально лучшую по техническому состоянию машину, какую только сможете найти за вашу сумму.

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