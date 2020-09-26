Робота у службі доставки сьогодні – реальний шанс у великому місті заробляти на життя і навіть трохи більше. І чим вправніший у тебе транспорт, тим більше ти встигнеш доставити – а значить, і заробити. Але як купити "колеса", які допоможуть, а не зроблять банкрутом?

Багато кур’єрів обходяться таким транспортом, як метро. Можна побачити кур’єрів на електросамокатах, моноколесах, велосипедах, скутеристів і навіть байкерів з логотипами служб доставки. Але тільки автомобіль дає максимальний комфорт і безпеку – причому як перевізнику, так і його вантажу.

Власний автомобіль допоможе кур’єрові виконувати більше завдань, а значить, заробляти більше грошей

Тож пропонуємо наш рейтинг машин для служби доставки, з урахуванням різних умов роботи. Попередимо, що беремо до уваги лише типову українську доставку – тобто роботу з компактними посилками, для яких не потрібен великий багажний відсік.

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Ravon R2

Це один з найдешевших нових автомобілів гідної якості, який можна придбати сьогодні в Україні. Він комфортний, зручний і надійний, до того ж обов’язково буде з автоматичною трансмісією (класичний автомат з гідротрансформатором!), що дуже доречно при роз’їздах міськими вулицями.

Так, у порівнянні із вживаними машинами новенький “Равон” обійдеться недешево, але з роками ця модель мало втрачає ціну. Майте це на увазі, якщо розраховуєте використовувати R2 у службі доставки більш-менш тривалий період.

Smart Fortwo

Дуже компактна, стильна (і недешева в новому вигляді) машинка, яка досі привертає увагу оточуючих. В Україні пропонується чимало варіантів усіх поколінь, в тому числі з кузовом кабріолет.

Внутрішній об’єм “Смарта” дуже малий – це раз, її силовий агрегат не дуже довговічний – це два, так що вам майже гарантовано доведеться серйозно ремонтувати двигун – це три. Зате всі будуть бачити, що ви людина неординарна і готова на рішучі вчинки. Та й можливість паркуватися “впоперек” багато чого варта.

“Таврія” ЗАЗ-1102

Це буде машина або для не дуже інтенсивної експлуатації, або варіант на короткий термін. Оскільки, по-перше, знайти сьогодні “Таврію” в доброму стані нелегко, а по-друге, запчастини для неї часто неякісні і, уявіть собі, не такі вже й дешеві. Натомість ви отримаєте чималенький кузов хетчбек з можливістю завантажувати предмети через велику задню “ляду”, невибагливість до сервісу, міцну підвіску та жвавий і економічний двигун.

Не бійтеся екземплярів з перевареним кузовом, після капремонту двигуна тощо – багато хто з перших власників “Таврії” були дбайливими та технічно підкутими людьми, і ремонт робили “на віки”.

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Daewoo Matiz

З точку зору кур’єра це буде приблизно те саме, що й “Таврія”, але в “іномарочному” виконанні. Машинка хоч і мала, але має п’ять дверей, доволі надійна і зручна в керуванні. Однак, майте на увазі, що в далеких подорожах вона не така гарна, як у місті.

На відміну від ЗАЗу, старі екземпляри найчастіше по-справжньому підтоптані і запущені. А найстрашніша риса маленького “корейця” – корозія, яка безпощадно з’їдає кузов, при тому що якісний антикор цій дешевій машинці перші власники при покупці робили нечасто.

Hyundai i10

З цією машинкою вас мало хто запідозрить в кур’єрській діяльності, якщо для вас це має значення. Можна навіть говорити про деякі представницькі функції i10, оскільки ця модель свого часу мала імідж машини, купленої для дружини або коханої дівчини.

Зараз продається багато Hyundai i10, нещодавно пригнаних з-за кордону. Спеціально шукати таку не варто, адже європейці продають усі авто тільки із значним пробігом, в той час як в Україні малюки А-класу часто-густо мають невеликий пробіг, через те, що є другою машиною у родині.

Renault Logan/Sandero

Автомобіль сам по собі дуже простий, але витривалий і надійний, особливо (на відміну від приведених тут компактних машинок) якщо вам доведеться кататись не дуже якісними дорогами. Розглянути цей варіант варто ще й тому, що цей місткий автомобіль може служити вам одночасно і сімейним – у вільний від ділових роз’їздів час.

Щоправда, машина простецька не лише в технічному плані, а й зовні, тобто в іміджевому розумінні. І будьте обережні – не нарвіться на Logan з таксі, яких зараз дуже багато на ринку.

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Lanos

Так, Lanos, просто Lanos. Незалежно від бренду (а він може бути Daewoo, Chevrolet, ZAZ а то й FSO) це буде безвідмовна і невибаглива “конячка”.

Вибір запчастин дуже широкий за ціною та якістю. Усі двигуни не відрізняються економічністю, але беззаперечний плюс Lanos’а в тому, що дуже багато вживаних екземплярів має ГБО, і при тому його наявність суттєво на ціну не впливає. А можливість заощаджувати на пальному для кур’єрської машини – один з вирішальних факторів.

Рекомендація Авто24

Ми сподіваємося, ви розумієте, що головне для машини кур’єра – щоб вона весь час їздила. Тому не зважайте на “жирність” комплектації, на колір, сервоприводи і діаметр “лиття” – вибирайте максимально кращу за технічним станом машину, яку тільки зможете знайти за вашу суму.

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